Le magazine Entertainment Weekly rapporte ce mercredi un extrait du livre que compte publier Woody Allen, dans lequel le cinéaste raconte que l’acteur Timothée Chalamet, vedette de son film A Rainy Day in New York, l’a « dénoncé » pour ne pas nuire à ses chances d’obtenir un Oscar.

Marc-André Lussier

La Presse

« Les trois acteurs principaux étaient excellents et ce fut un plaisir de travailler avec eux, déclare Woody Allen dans ses mémoires, intitulées A propos of Nothing (Soit dit en passant), en évoquant son travail avec Elle Fanning, Selena Gomez et Timothée Chalamet. Mais Timothée a ensuite déclaré publiquement son regret d’avoir travaillé avec moi et qu’il allait offrir son cachet à des organismes de charité. Il a cependant juré à ma sœur devoir agir en ce sens parce qu’il était cité pour un Oscar grâce à Call Me by Your Name, et qu’il estimait, tout comme son agent, que ses chances seraient meilleures s’il me dénonçait. Ce qu’il a fait. »

Rappelons qu’à la fin de 2017, les allégations d’inconduite sexuelle de Dylan Farrow, la fille adoptive de Mia Farrow, ont refait surface. Cette dernière affirme avoir été abusée sexuellement par le cinéaste en 1992, alors qu’elle était âgée de 7 ans. Dans le contexte du mouvement #metoo, la réputation de Woody Allen, qui a toujours nié les allégations, fut entachée au point où le studio Amazon a résilié le contrat liant les deux parties pour quatre longs métrages, A Rainy Day in New York, alors complété, n’est jamais sorti en Amérique du Nord, même si le plus récent long métrage du cinéaste a déjà été montré dans de nombreux territoires européens.

Entertainment Weekly fait cependant remarquer que la dissociation de Timothée Chalamet envers le cinéaste est quand même survenue huit jours avant l’annonce de sa citation aux Oscars. L’acteur a remis son cachet à Time’s Up, The LGBT Center à New York, ainsi qu’à l’organisme RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network). Rappelons qu’en 2018, Gary Oldman a mis la main sur la statuette dorée grâce à sa performance dans Darkest Hour.

« Cela dit, je ne regrette pas avoir travaillé avec lui [Chalamet] », indique le cinéaste dans son livre.

Timothée Chalamet est la vedette de Dune, de Denis Villeneuve, dont la sortie est prévue le 18 décembre. L’acteur devait aussi monter sur la scène du théâtre The Old Vic à Londres dès le mois prochain pour y jouer 4000 Miles, une pièce d’Amy Herzog, aux côtés d’Eileen Atkins. Les représentations ont évidemment été annulées à cause de la pandémie.

Woody Allen, 84 ans, travaille de son côté à un prochain film, mais ne cache pas avoir du mal à trouver des comédiens, plusieurs refusant de tourner avec lui.

« Je ne comprends toujours pas comment ils peuvent être si convaincus, déclare-t-il dans son livre. Leur geste aurait peut-être du sens si j’étais coupable, mais comme ce n’est pas le cas, ils ne font que persécuter un innocent et contribuent à valider ce que Dylan a implanté dans sa mémoire. »