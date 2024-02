L’auteur, comédien et humoriste Martin Matte

Après avoir animé son talk-show, Martin Matte retrouve la fiction. L’humoriste a commencé l’écriture d’une série télé qui atterrira non pas à TVA, mais sur Prime Video, la plateforme du géant Amazon. En entrevue avec La Presse, l’auteur parle d’une comédie « très, très, très personnelle » dont l’action sera située au cœur des années 1990 et dans laquelle il campera son propre père.

Ce projet, qui n’a pas encore de titre, Martin Matte l’avait en tête depuis quelque temps : raconter son père, un homme « parti de rien » qui lance son entreprise, une vitrerie où travaillent ses deux fils. Mais son plus jeune rêve de quitter l’entreprise pour poursuivre une carrière d’humoriste, tandis que son aîné subit un grave accident d’automobile…

« Ça part du ventre, souligne Martin Matte au téléphone. Ça part des drames que j’ai vécus et qu’on a vécus dans notre famille. »

En remontant le temps, la série dépeindra « une autre planète », un univers sans internet ni téléphone cellulaire. On découvrira un jeune Martin Matte, au début de la vingtaine, qui tente de mettre sa formation spécialisée en vente au profit de l’entreprise familiale. « J’ai suivi des cours de vente. Mon père avait, à côté de son lit, un livre qui s’appelait Vivre, c’est vendre. J’ai été élevé comme ça ! »

« C’est très, très, très personnel, mais ce n’est pas autobiographique, précise-t-il. Je m’inspire de certains moments forts de ma vie, de celle de mon père... »

Il s’agit d’une première série de fiction en français au Québec pour Prime Video, qui continue de retenir les services d’humoristes pour conquérir le marché québécois, après deux saisons du télé-crochet LOL : Qui rira le dernier ? animé par Patrick Huard.

Dans cette nouvelle aventure, Martin Matte sera entouré de complices de longue date. Juste avant notre appel, il discutait avec François Avard, qui l’épaulera aux textes. La série sera également produite par Encore Télévision, la boîte derrière Les beaux malaises.

Ça s’entend au téléphone : ce projet emballe le principal concerné. Après avoir passé trois mois pas toujours faciles aux commandes d’un talk-show vivement critiqué, Martin Matte voulait se « faire plaisir ».

J’ai travaillé fort l’automne dernier. En fin d’année, j’ai pris des vacances en famille, puis je suis parti faire du ski au Japon avec des amis. Aujourd’hui, je suis encore en décalage horaire, mais j’ai hâte de m’attaquer au projet. Il y a des scènes que j’ai hâte de jouer, que j’ai hâte de raconter. C’est une belle série. Je suis chanceux d’avoir cette opportunité et cette liberté. Martin Matte

Parlant de liberté, c’est l’une des raisons pour lesquelles Martin Matte a choisi, cette fois, d’y aller avec Prime Video, et non TVA, le diffuseur des Beaux malaises et de Martin Matte en direct. L’humoriste a présenté le projet à TVA. Selon ses dires, la chaîne était « prête à mettre les sous » pour financer une série d’époque, un risque étant donné la crise que traverse le secteur télévisuel local. Les dirigeants de Netflix étaient également intéressés.

PHOTO FOURNIE PAR TVA Martin Matte avec Julie Le Breton, Michèle Deslauriers et Émilie Bierre dans Les beaux malaises

Martin Matte a finalement opté pour Prime Video, qui relaie les premières saisons des Beaux malaises depuis peu. Il s’est senti en confiance face aux dirigeants du service de vidéo sur demande, qui connaissaient son œuvre. « J’ai senti une belle considération. Ils connaissaient Les beaux malaises. Ils étaient fans. Ils m’en parlaient. Ils m’ont approché. Ils étaient d’accord avec tout ce qu’on demandait. »

En s’associant à Prime Video, Martin Matte pourra concocter des épisodes de durées variables, contrairement au format rigide de 22 minutes requis en télévision traditionnelle.

Le Bye bye ? « De bonne guerre »

Martin Matte quitte TVA en bons termes. La chaîne souhaitait le retour de Martin Matte en direct l’automne prochain, mais l’animateur a préféré tourner la page et canaliser son énergie. Qu’est-ce qu’il a pensé du sketch du dernier Bye bye avec Louis Morissette qui parodiait son talk-show (Martin Matte en détresse) et ses publicités pour Maxi ? « Pour certains, être imité, c’est un honneur. Bof... J’aurais aimé mieux ne pas être imité ! », lance-t-il en riant.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Louis Morissette, qui imite Martin Matte dans un sketch au dernier Bye bye

« Pour être honnête, ça ne m’a pas tant dérangé. J’ai trouvé que c’était très bien fait. Les textes étaient bons. L’imitation était solide. Et c’est de bonne guerre. Ça fait partie de la game. C’est vrai que ça pince, parce que c’est de l’humour grinçant, mais c’est correct. Moi-même, j’en fais. »

Grinçant et touchant

On ignore quand Prime Video souhaite mettre en ligne la nouvelle comédie de Martin Matte. L’humoriste n’a pas fixé d’échéancier précis pour terminer son écriture, même s’il espère la tourner l’automne prochain.

Pour l’instant, aucun réalisateur n’est attaché au projet. Et hormis Martin Matte, aucun acteur non plus. L’auteur avoue mettre des noms de comédiens entre parenthèses lorsqu’il écrit, mais rien n’est coulé dans le béton, même pour l’identité du comédien qui incarnera le jeune Martin Matte.

Martin Matte hésite à qualifier la série d’« hommage » à son père, car comme Les beaux malaises, ce projet mariera humour grinçant et moments touchants.

« Mon père, c’était un homme dur. Il y avait une certaine violence qui l’habitait. C’était un gars de choc. C’est le fun à écrire, mais des fois, j’écris des choses, et je suis comme : “Est-ce que j’ai le droit d’écrire ça ?” Parce que la société a tellement évolué depuis. Mais je pense que c’est bon de montrer d’où on est parti pour qu’on apprécie où on est rendu aujourd’hui. »