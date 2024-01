Une production québécoise a reçu le sceau d’approbation du New York Times. En quelque sorte fait partie des 30 émissions à regarder cet hiver, d’après le quotidien américain.

Produite par Sphère Média (Cerebrum, Aller simple, Transplant), la comédie dramatique apparaît aux côtés de gros canons de HBO, comme The Regime (avec Kate Winslet) et True Detective : Night Country (avec Jodie Foster).

Tournée en anglais et offerte en français sur ICI Tou.tv Extra, En quelque sorte (Sort Of, en version originale) brosse le portrait de Sabi Mehboob, un millénarial aux orientations variables, à cheval entre plusieurs identités : barman dans un bar/librairie LGBTQ, benjamin d’une famille pakistanaise et parent de facto d’une famille de hipsters au centre-ville de Toronto. Selon le New York Times, En quelque sorte est « contenue, parfaitement rythmée et consciencieusement fantaisiste ».

Bourrée de bons sentiments, cette histoire de passage à l’âge adulte est diffusée sur CBC au Canada anglais. La série est aussi distribuée aux États-Unis sur HBO Max. Le New York Times a également sélectionné des séries comme Expats, une offrande de Prime Video mettant en vedette Nicole Kidman, Avatar : The Last Airbender, qu’on attend sur Netflix le 22 février, et Curb Your Enthousiasm, qui amorcera sa 12e et dernière saison le 4 février sur HBO.