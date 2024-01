Nigel Lythgoe se retire de So You Think You Can Dance

(Los Angeles) Le producteur de télévision Nigel Lythgoe a annoncé vendredi qu’il renonçait à son rôle de juge dans l’émission So You Think You Can Dance à la suite de poursuites judiciaires l’accusant d’agression sexuelle, dont l’une émanant de la chanteuse et chorégraphe Paula Abdul.

Associated Press

M. Lythgoe est également co-créateur et producteur exécutif de la compétition de danse de la chaîne Fox, dont la 18e saison doit débuter en mars.

« J’ai informé les producteurs de So You Think You Can Dance de ma décision de ne pas participer à la série de cette année », a déclaré M. Lythgoe dans un communiqué.

« J’ai pris cette décision le cœur lourd, mais de mon plein gré, car ce programme formidable a toujours été axé sur la danse et les danseurs, et c’est là qu’il doit continuer à se concentrer. En attendant, je me consacre à blanchir mon nom et à rétablir ma réputation », a-t-il ajouté.

Âgé de 74 ans et né en Angleterre, M. Lythgoe est un producteur de télévision réputé depuis des décennies, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, où il a travaillé sur des émissions de téléréalité, dont « American Idol ».

Dans une plainte déposée le 30 décembre, la chanteuse et danseuse Paula Abdul affirme que M. Lythgoe l’a agressée à deux reprises, d’abord au début des années 2000, lorsqu’il était juge de l’émission American Idol, puis une dizaine d’années plus tard, lorsqu’il était juge de l’émission So You Think You Can Dance, qu’elle a quittée au bout de deux saisons.

M. Lythgoe a qualifié ces allégations de « diffamation épouvantable » qu’il a l’intention de combattre.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui se disent victimes d’agressions sexuelles, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Mme Abdul.