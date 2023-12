CBC contrainte d’annuler son émission spéciale du Nouvel An

Évoquant des contraintes financières, CBC a indiqué vendredi qu’elle annulait la diffusion de son émission spéciale du Nouvel An.

Le programme sera remplacé par une émission spéciale de Just For Laughs, animée par l’humoriste Mae Martin, suivie d’épisodes de Comedy Night with Rick Mercer.

En entrevue avec La Presse Canadienne, le diffuseur public a évoqué des « pressions financières » pour justifier le changement notable.

Pendant plus de vingt ans, CBC a souligné le réveillon du Nouvel An avec une émission spéciale de la série télévisée humoristique Royal Canadian Air Farce.

Depuis 2018, elle a été remplacée par un programme spécial d’une heure, qui incluait notamment des numéros musicaux et des feux d’artifice.