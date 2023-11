Savoir compter ne suffit pas à comprendre le système économique dans lequel on vit. La série documentaire Format économique le décortique habilement, de l’origine de l’argent à cette fameuse inflation qui fait des trous dans nos poches.

L’économie, ce n’est pas que des chiffres. C’est même tout sauf des chiffres, se dit-on en visionnant Format économique. On caricature, bien entendu, mais pour mettre en valeur un élément du système économique dont l’importance est soulignée à plusieurs reprises dans la série documentaire réalisée par Michel Barbeau : la confiance.

On entend parler presque tous les jours, en effet, du niveau de « confiance » des investisseurs, des analystes financiers, des chefs d’entreprise ou des consommateurs. Il s’agit d’un rouage essentiel du complexe système économique mis en place au fil des siècles. Pourquoi ? Parce que, à la base, la valeur qu’on accorde à une pièce de monnaie ou à un billet de banque « ne repose sur rien », comme le dit Nathalie Elgrably, de l’Institut économique de Montréal. Elle tient à une convention entendue entre deux parties.

Cette fameuse confiance apparaît très tôt dans l’histoire économique de l’humanité, raconte la série documentaire diffusée à compter de mardi à Savoir Média.

Puisque le troc avait ses limites – que faire si on a des patates et qu’on veut des carottes en échange mais que notre vis-à-vis n’a que des oignons ? –, les humains ont dû s’entendre sur un « intermédiaire » pour favoriser les transactions.

Le sel, utilisé pour conserver les viandes et le poisson, a été l’un de ces intermédiaires appelés « équivalent général » par des économistes. Jusqu’à ce que le roi Crésus ait l’idée d’imposer une monnaie frappée à son effigie au royaume de Lydie, qui se trouvait quelque part sur le territoire actuel de la Turquie. Très tôt, aussi, des billets de dettes et de paiement de dettes se sont mis à circuler.

Sur quoi reposait la valeur de ces billets ? La confiance que des individus avaient dans la capacité de rembourser d’un emprunteur. La même logique s’applique à ces monnaies ultralocales qui s’échangent dans certaines communautés en Europe et ailleurs, parfois en réponse à une grave crise financière comme ce fut le cas au début des années 2000 en Argentine.

De bons vulgarisateurs

L’intéressante série de Savoir Média mise sur des experts pour déchiffrer le système économique et ses grands principes. Certains sont connus, comme Monique Leroux, ancienne directrice du Mouvement Desjardins, et Nathalie Elgrably, qui intervient régulièrement dans les médias, et d’autres moins. Tous sont cependant d’excellents vulgarisateurs, en particulier Éric Pineault, économiste et professeur au département de sociologie de l’UQAM, dont les interventions sont ponctuées de métaphores concrètes et éclairantes.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’ex-directrice du Mouvement Desjardins Monique Leroux

Dans leurs bouches, des notions pas toujours digestes comme inflation, déflation, récession, indice des prix à la consommation ou taux directeur deviennent les pièces d’un puzzle complexe et fragile que les sociétés humaines nourrissent et subissent à la fois.

L’inflation – le grand sujet de préoccupation des États et des citoyens ces derniers mois – occupe d’ailleurs une grande place dans la première moitié de la série de dix épisodes, qui s’intéressent aussi à la Bourse, à l’épargne et enfin à la planification financière.

Format économique tient des propos éclairants, mais reste parfois très théorique. Les épisodes qu’on a pu visionner se contentent par exemple d’expliquer, mais sans jamais le remettre en question, le système économique dans lequel on vit. Peut-on évoquer l’éclatement de bulles spéculatives ou la crise financière de 2008 sans évoquer les failles de ce système et leurs conséquences parfois désastreuses sur le bien public et la population ? Peut-on parler de croissance de manière purement théorique, alors que notre système repose sur la consommation de biens et qu’il impose, par exemple, un coût environnemental élevé ? Ne s’agit-il pas aussi d’éléments essentiels pour penser et comprendre le monde dans lequel nous vivons ?

Dès mardi, 20 h 30, à raison de deux épisodes par soir, sur Savoir Média et en ligne