Netflix suit une tendance récente et diffusera la sixième saison de sa série de prestige The Crown en deux temps. Les quatre épisodes de la première partie seront mis en ligne le 16 novembre, tandis que les six ultimes épisodes seront diffusés dès le 14 décembre.

La Presse

Le géant du streaming, qui avait révolutionné la télé en imposant le modèle de la diffusion de séries en rafale, avait opté pour scinder les plus récentes saisons de populaires séries comme Stranger Things, You et The Witcher en deux parties.

L’aguiche mise en ligne ce lundi revient sur des épisodes marquants du règne d’Élisabeth II, dans ses précédentes incarnations par Claire Foy et Olivia Colman, puis montre son interprète actuelle, Imelda Staunton, qui se demande, en voix hors champ : « Qu’en est-il de la vie que j’ai mise de côté ? La femme que j’ai mise de côté ? »

La sixième saison de The Crown couvrira la période allant de 1997 à 2005.

Selon le site Tudum de Netflix, les premiers épisodes relateront la rencontre entre la princesse Diana (toujours interprétée par Elizabeth Debicki) et le producteur de cinéma et héritier Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), jusqu’à leur mort tragique dans un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris. La deuxième partie couvrira le mariage du prince Charles (Dominic Wes) et de Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) en 2005 ainsi que le début de la vie adulte de William et Harry.