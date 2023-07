(Los Angeles) Paul Reubens, l’acteur et comédien dont le personnage Pee-wee Herman est devenu un phénomène culturel à travers des films et des émissions de télévision, est décédé.

Andrew Dalton Associated Press

M. Reubens est décédé dimanche soir après une lutte de six ans contre un cancer qu’il n’a pas rendu public, a déclaré son attaché de presse dans un communiqué.

« Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j’ai été confronté ces six dernières années, peut-on y lire. J’ai toujours ressenti énormément d’amour et de respect de la part de mes amis et admirateurs. Je vous ai tous tellement aimés et j’ai aimé faire de l’art pour vous. »

Le personnage avec son costume gris trop serré, ses gros mocassins blancs et son nœud papillon rouge était surtout connu pour le film Pee-wee’s Big Adventure et la série télévisée Pee-wee’s Playhouse.

M. Reubens a créé Pee-wee lorsqu’il faisait partie du groupe d’improvisation de Los Angeles The Groundlings à la fin des années 1970. Le Pee-wee Herman Show en direct a fait ses débuts dans un théâtre de Los Angeles en 1981 et a été un succès auprès des enfants pendant les matinées et des adultes lors d’un spectacle de minuit.

M. Reubens a emmené Pee-wee sur grand écran dans Pee-wee’s Big Adventure en 1985. Le film, dans lequel le vélo chéri de Pee-wee est volé, serait vaguement basé sur le classique néo-réaliste italien de Vittorio De Sica, The Bicycle Thief. Le film a été un succès, rapportant 40 millions, et a continué à engendrer un culte pour sa fantaisie excentrique.

Une suite a suivi trois ans plus tard dans le Big Top Pee-wee, moins bien accueilli, dans lequel Pee-wee cherche à rejoindre un cirque. Le personnage de M. Reubens n’obtiendra pas un autre rôle principal dans le film avant Pee-wee’s Big Holiday en 2016, pour Netflix. Judd Apatow a produit la renaissance sur grand écran de Pee-wee.

Sa série télévisée, Pee-wee’s Playhouse, a duré cinq saisons, a remporté 22 prix Emmy et a attiré non seulement les enfants, mais aussi les adultes à la télévision du samedi matin.

À la fois idiot et subversif et défendant la non-conformité, l’univers Pee-wee était un endroit amusant, peuplé de choses telles qu’un fauteuil parlant et un ptérodactyle amical. L’hôte, qui aime les mots secrets et aime tellement la salade de fruits qu’il l’a épousée une fois, est sujet à des répliques comme « Je sais que tu l’es, mais que suis-je ? » et « Pourquoi ne prends-tu pas une photo ; ça va durer plus longtemps ? »

Le personnage a été un succès, car il a fonctionné à plusieurs niveaux, même si M. Reubens insiste sur le fait que ce n’était pas le plan.

« C’est pour les enfants », a déclaré M. Reubens à l’Associated Press en 2010.

« Les gens ont essayé de me convaincre pendant des années. Même l’émission originale était pour les enfants. Je me suis toujours censuré pour que ce soit adapté aux enfants », a-t-il poursuivi.