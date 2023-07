(Sacramento) Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a contacté toutes les parties concernées par les grèves qui ont paralysé Hollywood, a déclaré son bureau mercredi, offrant d’aider à négocier un accord pour redémarrer une industrie qui est cruciale pour maintenir l’économie de l’État en plein essor au milieu des signes d’affaiblissement.

Adam Beam Associated Press

Jusqu’à présent, ni les dirigeants de studio ni les acteurs et scénaristes n’ont manifesté d’intérêt formel pour amener M. Newsom à la table des négociations, a indiqué Anthony York, conseiller principal de M. Newsom pour les communications. Il a fait savoir que le gouverneur Newsom et les hauts responsables de son administration étaient en contact avec toutes les parties alors que les deux grèves s’étendent plus profondément dans la saison des superproductions estivales.

« Il est clair que les parties sont encore éloignées, mais il est profondément préoccupé par l’impact qu’une grève prolongée peut avoir sur l’économie régionale et nationale », a déclaré M. York. Il a en outre souligné que « des milliers d’emplois dépendent directement ou indirectement du retour au travail d’Hollywood », y compris les équipes, le personnel et les services de restauration.

La dernière fois que les scénaristes se sont mis en grève il y a plus de dix ans, l’arrêt de travail de 100 jours a coûté à l’économie de l’État environ 2 milliards.

Le coup économique pourrait être encore plus important cette fois-ci maintenant que les acteurs ont rejoint les lignes de piquetage. Les grèves interviennent après que M. Newsom a adopté un budget de l’État qui comprenait un déficit de plus de 31 milliards en partie à cause d’un ralentissement du secteur technologique, une autre des industries clés de l’État.

Les scénaristes sont en grève depuis mai et les acteurs les ont rejoints au début du mois. Les deux syndicats s’inquiètent de la façon dont ils seront payés à une époque où moins de personnes paient pour aller au cinéma ou regarder la télévision par câble en faveur des plateformes de diffusion en continu. Ils s’inquiètent aussi de la façon dont l’essor de l’intelligence artificielle affectera le processus créatif de réalisation des films et des émissions de télévision et qui sera payé pour les faire.

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Les scénaristes sont en grève depuis mai et les acteurs les ont rejoints au début du mois.

Le gouverneur démocrate a proposé pour la première fois d’aider à la médiation d’un accord en mai, peu de temps après le début de la grève des scénaristes, affirmant qu’il était sensible à leurs préoccupations concernant les plateformes de diffusion en continu et de l’intelligence artificielle.

Alors qu’il entame son dernier mandat, M. Newsom a travaillé dur pour renforcer sa notoriété au niveau national alors qu’il vise une vie après son rôle de gouverneur. Il est largement considéré comme un futur candidat à la présidence, bien qu’il ait affirmé qu’il n’envisageait pas de se présenter.

Tout rôle joué par M. Newsom pour mettre fin aux grèves qui frappent l’une des industries les plus connues du pays pourrait renforcer son statut sur la scène nationale.

Source de financement pour les candidats

Les actions syndicales ont secoué la Californie cet été, et il est devenu courant pour les politiciens et leurs alliés d’intervenir pour négocier des accords. La nouvelle mairesse de Los Angeles, Karen Bass, par exemple, a aidé à négocier la fin d’une grève du personnel scolaire de Los Angeles. La secrétaire au travail par intérim de l’administration Biden, Julie Su, ancienne dirigeante syndicale californienne, a aidé à mettre fin à un différend contractuel dans les ports du sud de la Californie.

Interrogé sur l’implication de M. Newsom, le porte-parole de Mme Bass, Zach Seidl, a déclaré dans un communiqué que « c’est un point d’inflexion historique pour notre ville. Nous continuons à dialoguer avec les dirigeants syndicaux, les chefs de studio, les dirigeants élus et les autres parties concernées pour parvenir à une solution juste et équitable. »

M. York a refusé de dire avec qui le gouverneur Newsom a parlé, que ce soit du côté des syndicats ou des studios. Les représentants de la Screen Actors Guild-Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio ainsi que de l’Alliance des producteurs de films et de télévision ont refusé de commenter.

Hollywood n’est pas seulement un moteur économique majeur pour la Californie, c’est aussi une source de financement pour la plupart des candidats démocrates, dont M. Newsom.

En 2021, alors que M. Newsom faisait face à un plébiscite de révocation – un vote dans le système gouvernemental américain par lequel on peut destituer un élu – le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, a fait don de 3 millions pour l’aider à l’emporter. Il a reçu de plus petites contributions des dirigeants de Disney, Sony et Lionsgate. D’éminents réalisateurs et producteurs comme Stephen Spielberg et Chuck Lorre ont également fait un don à ses campagnes.

Les relations de M. Newsom avec certains des dirigeants les plus puissants d’Hollywood pourraient potentiellement l’aider dans toute négociation sur les grèves alors qu’il continue de défendre les causes des travailleurs. M. Newsom a également un lien avec Hollywood par l’intermédiaire de sa femme, Jennifer Siebel Newsom, qui était actrice et est maintenant réalisatrice de documentaires.

Cette année également, M. Newsom a signé une loi visant à étendre les crédits d’impôt pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Le grand changement est que ces crédits d’impôt seront remboursables, ce qui signifie que si un studio de cinéma a des crédits qui valent plus que ce qu’il doit en impôts, l’État paiera au studio la différence.

Avec la collaboration de Michael R. Blood.