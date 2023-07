PHOTO JAMES MANNING, ASSOCIATED PRESS

(Londres) L’enquête interne de la BBC visant le présentateur vedette Huw Edwards, qui a été au centre d’un scandale sur des photos à caractère sexuel début juillet, pourrait durer des mois, a indiqué mardi le directeur général du groupe audiovisuel britannique, Tim Davie.

Agence France-Presse

Interrogé par une commission parlementaire mardi, M. Davie a évoqué « une affaire difficile » où la BBC a essayé de « gérer calmement certaines inquiétudes ».

Huw Edwards, pilier de la BBC qui présentait depuis vingt ans le journal de 22 h, a été nommé la semaine dernière comme le présentateur au centre d’un scandale qui a fait la une des journaux pendant plusieurs jours, avec des accusations tombant au compte-gouttes dans les médias anglais.

La police a toutefois déclaré qu’elle n’avait pas trouvé d’éléments indiquant qu’une infraction pénale avait été commise.

Le tabloïd The Sun, un des critiques les plus virulents de la BBC, a cité une femme non identifiée affirmant que son enfant, âgé de 17 ans au départ, avait reçu 35 000 livres (60 000 $) du présentateur sur trois ans, « en échange de photos sordides ». Des accusations qualifiées de « foutaises » par la jeune personne elle-même.

La BBC a aussi rapporté que le présentateur avait envoyé des menaces depuis son téléphone portable à une autre jeune personne rencontrée sur une application et que deux employés du groupe et un ancien employé ont dit avoir reçu « des messages inappropriés » et « suggestifs » de Huw Edwards.

Malgré les conclusions de la police, la BBC continue son enquête interne qui « pourrait prendre des semaines ou prendre quelques mois voire plus », a indiqué aux députés Tim Davie, questionné devant la commission parlementaire sur la conduite de cette affaire.

« Ma principale priorité est d’être juste, de m’assurer que toutes les informations sont prises en compte dans ce processus et d’agir de manière judicieuse », a-t-il déclaré.

Il a confirmé que la BBC était « en contact » avec le plaignant depuis la publication des premières accusations et a indiqué qu’un « examen des protocoles et des procédures » était en cours.

Huw Edwards a été hospitalisé après les accusations, souffrant de dépression.