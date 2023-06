Le tournage du second chapitre de la série Les cavaliers vient de commencer en Montérégie. Quelques nouveaux venus s’ajoutent à la production de Trio Orange, dont Jason Roy Léveillée (Lance et compte, Unité 9) dans la chaise du réalisateur.

Fanny Mallette, Marilou Forgues, Thomas Boonen, Alice Pascual, Fabiola Nyvra Aladin, Hubert Proulx et Steve Laplante s’ajoutent également à la distribution de la série jeunesse qui se déroule dans le monde équestre imaginé par Stéphanie Lapointe.

Rosalie Pépin, Sandrine Carneiro, Léokim Beaumier-Lépine, Yasser Essoulimani, Isabella Villalba et Émile Schneider reprennent tous leurs rôles dans cette deuxième saison qui débute avec un changement important au camp équestre : à la suite du rachat de l’écurie, le centre Ramirez arbore un nouveau look chic et distingué, au grand désarroi de Charlie (Rosalie Pépin) et ses amis.

Les 13 nouveaux épisodes seront d’abord diffusés sur Unis TV en 2024 puis déposés sur Club illico plus tard dans l’année. D’ici là, la première saison est toujours offerte sur les deux plateformes.