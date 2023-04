L’humoriste et animatrice Ève Côté sera à la barre d’un nouveau jeu télévisé l’automne prochain sur les ondes de Noovo. Le concept de Plus ou moins misérable ? Deux équipes tentent de classer sur « l’échelle de la misère » des histoires embarrassantes que des gens ont réellement vécues.

Quelle situation est la plus troublante : être frappé par la foudre trois fois, envoyer une photo coquine à sa mère ou se faire attaquer par un animal dans un zoo ? Des experts en comportement humain ont évalué ces évènements et de nombreux autres afin de leur attribuer une note de 0 à 100 basée sur trois éléments : la douleur physique ressentie, le choc émotionnel et l’impact psychologique à long terme.

Dans le jeu télévisé, deux équipes composées d’un concurrent et d’une vedette s’affronteront pour prédire quelle note a été donnée à chaque situation. À la clé ? Un prix en argent pouvant aller jusqu’à 3000 $.

Produite par KOTV en collaboration avec Bell Média, Plus ou moins misérable est l’adaptation québécoise de The Misery Index, émission américaine basée sur le jeu de cartes Sh*t Happens.

Les gens qui aimeraient participer à l’émission peuvent poser leur candidature sur le site de Noovo dès maintenant.