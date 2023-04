Une conversation entre Michelle Obama et Oprah

Un échange de 80 minutes entre Michelle Obama et l’animatrice Oprah Winfrey, intitulé The Light We Carry, filmé durant la tournée de l’ancienne première dame pour son livre, sera diffusé sur Netflix dès le 25 avril.

La plateforme de diffusion a annoncé avec une bande-annonce la diffusion de cette conversation. Les deux femmes avaient tenu cet évènement en Californie à l’occasion de la tournée pour la promotion du livre de Michelle Obama, The Light We Carry : Overcoming in Uncertain Times.

L’émission spéciale sera un moment « candide » entre les deux amies, durant lequel l’ancienne première dame « partage des histoires de famille personnelles sur son enfance et son séjour à la Maison-Blanche, offre des connaissances durement acquises sur la confiance en soi, la peur et le vieillissement, et donne des conseils pratiques pour vivre à l’époque moderne ».

Michelle Obama se confie également sur son mariage à l’ancien président des États-Unis, Barack Obama, sur la ménopause et, bien sûr, sur l’intention de son livre.