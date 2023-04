Top Gun : Maverick, Stranger Things et The Last of Us arrivent en tête du peloton des nominations des MTV Movie & TV Awards (6 nominations), qui auront lieu le 7 mai prochain.

Dans la salle de ce gala présenté en direct de Los Angeleset animé par Drew Barrymore — qui a remporté trois MTV Movie Awards —, on retrouvera également les têtes d’affiche des séries The White Lotus et de Wednesday (4 nominations). Deux nouvelles catégories sont ajoutées cette année, soit Meilleure équipe de réalité à l’écran et Meilleure distribution… kick-ass !

Le vote est ouvert au public jusqu’au 17 avril. Moins sérieuse que les autres galas du genre, cette soirée courue par les vedettes populaires voit les heureux gagnants repartir avec un seau de pop-corn doré.