Après 21 ans à la barre de l’émission quotidienne Ricardo, le chef, entrepreneur et auteur dont le seul prénom est devenu une marque à part entière dépose son tablier et le cède à la relève… devant les caméras, du moins. Ricardo Larrivée quitte sa place aux fourneaux, mais loin de prendre sa retraite, il restera dans l’arrière-cuisine à veiller sur une entreprise culinaire dont la recette a fait ses preuves et qui n’a pas fini d’être revisitée.

Tournant de carrière, tournant de vie : à 56 ans, l’heure d’un certain bilan sonne pour Ricardo Larrivée qui, le 2 avril, annonçait son départ de sa propre émission à Tout le monde en parle. Départ ? Oui et non. Plus de 2900 émissions de cuisine et deux décennies plus tard, l’animateur veillera au grain pour assurer une transition aussi douce que possible. Dès la rentrée, trois jours par semaine, l’animation de Ricardo passera aux mains de la cheffe Isabelle Deschamps Plante, qui devra enfiler le tablier XL de son prédécesseur. Le mentor ne sera toutefois pas bien loin et se réserve des apparitions ponctuelles.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La cheffe Isabelle Deschamps Plante reprendra le flambeau de l’émission Ricardo dès la rentrée.

« Je voulais que ce soit une fille et une cheffe de la nouvelle génération pour éviter la comparaison. C’est une transition saine. Il y a quelque chose de vivifiant dans le fait qu’une nouvelle personne transmette son bonheur de cuisiner. »

Le « choc » sera amorti par un environnement solidement implanté. Le site internet reste le même. S’y greffe un nouvel outil qui permettra de pousser la stratégie médiatique plus loin et de mieux servir les utilisateurs. Offert dans les deux langues, Mon Ricardo+ proposera une expérience personnalisée grâce à l’intelligence artificielle — comprendre un profilage plus précis en fonction des données de navigation récoltées dans l’environnement Ricardo —, ce qui permettra à la plateforme de s’ajuster aux goûts et aux habitudes culinaires de l’usager.

« On a réalisé que les gens ont souvent de la misère à s’y retrouver parce qu’il y a trop de choix sur le web. Au lieu de leur proposer 12 000 recettes, on leur suggérera cinq choix qui leur conviennent et qu’ils pourront archiver comme ils veulent, avec toutes leurs recettes préférées, qu’elles soient les nôtres ou d’ailleurs. » Sur Mon Ricardo+, on pourra par ailleurs élaborer son propre menu de la semaine — « une façon d’économiser 10 à 15 % sur son budget d’épicerie » —, se voir proposer sa liste d’épicerie et des rabais, le tout en échange d’un abonnement de 3 $ par mois ou 32 $ par année.

Ce que je veux, c’est que les gens aient du fun à cuisiner. Ç’a toujours été mon moteur. Si je peux convaincre une seule personne qu’elle peut être compétente aux fourneaux, j’ai gagné quelque chose. Ricardo Larrivée

Place à la relève

Son virage de la cinquantaine, Ricardo Larrivée le mijote depuis des années avec sa partenaire de toujours, dans la vie et en affaires, Brigitte Coutu. « Notre objectif a toujours été d’assurer la pérennité de la marque au-delà de notre propre présence. J’ai plein d’énergie et de projets. C’était le bon temps pour m’investir dans la relève et me donner le recul nécessaire pour mieux envisager la suite. » L’annonce marque la fin d’un temps, souligne l’entrepreneur, mais surtout le début d’un autre qui pourrait bien durer 25 ans et être la plus belle étape de sa vie.

À 81 ans, Martha Stewart a trouvé un nouveau rôle au sein d’une entreprise bien vivante, donne-t-il en exemple. « J’aspire à trouver une place qui soit le fun et positive pour ceux qui m’entourent. Je veux éventuellement pouvoir faire les choses au rythme qui sera le mien, me rendre au bureau non pas pour connaître les derniers chiffres, mais pour savoir comment va ma gang et ce qui se passe dans leur vie. »

Un grand luxe, convient-il : celui d’observer le chemin accompli en ayant pleinement confiance en l’équipe mise en place.

J’ai beaucoup de fierté à penser que demain, je pourrais mourir et que tout continuerait. L’esprit familial qu’on a implanté, et je le dis au sens large, est la raison pour laquelle autant de gens aiment ce qu’on fait. Je ne veux pas qu’on aille sur le site parce qu’on trippe sur la personne. La marque est bien plus large que moi. Ricardo Larrivée

L’esprit de clan serait-il la recette du succès de Ricardo ? « Je dirais même le “manger ensemble”, répond le principal intéressé. Ça change l’humanité, ça change l’histoire. Et ce qui est beau, c’est que ça part de la maison — de la famille, des amis, du groupe. C’est un lieu d’apprentissage et de passation privilégié de valeurs et de savoir. Tant que j’aurai l’énergie pour le faire, je continuerai d’envisager le changement social par le biais de l’alimentation. »

PHOTO FOURNIE PAR MON RICARDO+

De quoi rêver pour la suite

Concrètement, celui qui arrive aujourd’hui à embrasser ses rôles de chef d’entreprise, de famille ou de cuisine sans sentiment d’imposture continuera de superviser ses équipes et de veiller aux valeurs de l’entreprise. En voyant plus loin, la voie est libre et les idées ne manquent pas.

« Me reposer sur une plage, ce n’est pas vraiment mon genre. Je suis un maniaco-dépressif sans le côté dépressif, avoue l’entrepreneur en riant. Ce que je souhaite, c’est de me donner pour tout ce qui est social. » L’enseignement de la cuisine à l’école est un combat déjà sur les rails, comme la valorisation des saveurs et de l’agriculture régionales, « une affaire d’estime de soi et de fierté locale ».

Il a aussi trois enfants qui en auront à leur tour. « Je veux avoir le temps d’être un grand-père adéquat qui montre à ses petits-enfants à cuisiner et à planter des tomates. J’aime aussi restaurer des maisons et sauver le patrimoine. Là, je viens d’acheter un monument historique qu’on va entièrement restaurer. » Et puis, et puis… « L’un de mes problèmes est d’avoir trop de choses qui m’intéressent dans la vie ! En ayant plus de temps, je risque d’avoir encore plus d’idées. » On est prévenus : Ricardo est là pour de bon.