À quoi ressemble l’offre des plateformes de visionnement en novembre ? La Presse a recensé 10 titres à surveiller.

Marc-André Lemieux La Presse

Les mecs | 3 novembre | ICI Tou.tv Extra

PHOTO KARINE DUFOUR, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les mecs

Les quatre quinquagénaires imaginés par Jacques Davidts tirent leur révérence avec cette troisième et dernière saison dans laquelle ils affronteront plusieurs défis, y compris la colocation. En effet, par un concours de circonstances, Christian (Christian Bégin) doit héberger simultanément Simon (Alexis Martin), Martin (Normand Daneau) et Étienne (Yanic Truesdale). Selon Truesdale, la comédie réalisée par Ricardo Trogi atteindra un nouveau sommet. « C’est très, très drôle, mais en même temps, ça aborde des thèmes très réalistes », nous a récemment confié l’acteur.

La faille | 9 novembre | Club illico

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO La faille

Après une deuxième saison mi-figue, mi-raisin, le thriller policier de l’auteur Frédéric Ouellet (Victor Lessard, Les rescapés) reprend du service, tout comme la sergente-détective Céline Trudeau, campée avec panache par Isabel Richer. Cette fois, l’héroïne mène une quête des plus intimes : découvrir qui a sauvagement assassiné sa cousine, 30 ans plus tôt. Pour ce dernier tour de piste, la réalisation a été confiée à Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown). Daniel Parent, Sébastien Ricard, Debbie Lynch-White et Jade Charbonneau rejoignent la distribution.

The Crown | 9 novembre | Netflix

PHOTO ALEX BAILEY, FOURNIE PAR NETFLIX The Crown

Nouvelle saison, nouvelle décennie et nouvelle distribution pour l’excellente série britannique, qui dépeint le règne d’Élisabeth II. Cette fois, on s’attarde aux années 1990, une période mouvementée non seulement pour l’occupante du trône, campée par Imelda Staunton (Downton Abbey, Harry Potter), mais aussi pour son fils, le prince Charles (Dominic West) et Diana (Elizabeth Debicki), dont chacun des gestes défraie la chronique au Royaume-Uni. La bande-annonce laisse présager 10 épisodes d’une forte intensité dramatique.

The English | 11 novembre | Prime Video

PHOTO DIEGO LOPEZ CALVIN, FOURNIE PAR PRIME VIDEO The English

Écrite et réalisée par Hugo Blick (La femme honorable), cette série aux allures de western épique raconte l’histoire d’une aristocrate britannique (Emily Blunt) qui débarque dans l’Ouest sauvage des États-Unis de 1890 pour venger la mort de son fils. Elle y rencontre un ancien éclaireur de cavalerie (Chaske Spencer), issu du peuple Pawnee, avec qui elle partage, à son insu, des racines. La bande-annonce indique un drame particulièrement sanglant.

Sur les traces du père Noël : la série | 16 novembre | Disney+

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Sur les traces du père Noël : la série

La franchise de films Santa Clause avec Tim Allen passe du grand au petit écran avec cette série de six épisodes produite par Jack Burditt, l’homme derrière des succès comme Modern Family, 30 Rock, Frasier et Unbreakable Kimmy Schmidt. Allen reprend son rôle de Scott Calvin qui, 30 ans après avoir hérité du poste de père Noël, découvre qu’il existe un moyen de prendre sa retraite. C’est alors qu’il commence à chercher un digne successeur…

Mercredi | 23 novembre | Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Mercredi

La famille Addams vous a toujours fasciné ? Vous trouverez assurément votre compte dans cette série réalisée par Tim Burton qui, comme son titre l’indique, s’articule autour du personnage de Mercredi, la fille aînée du clan, alors qu’elle intègre les rangs de l’Académie Nevermore, où elle essaie de contrôler ses dons de voyance, de contrecarrer une série de meurtres et d’élucider un mystère vieux de 25 ans. Soulignons que Christina Ricci, qui a joué Mercredi au cinéma en 1991 et 1993, apparaîtra au générique de l’émission, mais pas dans le rôle-titre, qui est assuré par l’actrice Jenna Ortega.

Echo 3 | 23 novembre | Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Echo 3

Basé sur When Heroes Fly, une série télé israélienne créée par Omri Givon, ce thriller d’action en 10 épisodes campé en Amérique du Sud raconte l’histoire d’une jeune scientifique prénommée Amber (Jessica Ann Collins) qui disparaît à la frontière colombo-vénézuélienne. Son départ chamboule son frère, Bambi (Luke Evans) et son mari, Prince (Michiel Huisman), deux ex-combattants de l’armée, qui veulent absolument retrouver sa trace. Une création de Mark Boal, un journaliste, scénariste et producteur lauréat de deux Oscars pour The Hurt Locker.

Complètement lycée | 23 novembre | Crave

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Complètement lycée

Après avoir remporté un prix au festival Canneseries, cette parodie des séries anglophones pour adolescents mal doublées en français (pensez aux Frères Scott, Newport Beach et autres Degrassi) revient transformée. Oubliez le format court privilégié l’an dernier. Cet automne, Complètement lycée devient une série humoristique de 10 épisodes de 30 minutes. Selon les informations divulguées par Bell Média, Rosalie Vaillancourt (sacrée meilleure actrice pour une série des médias numériques aux derniers prix Gémeaux), Pierre-Yves Roy-Desmarais, Patrick Emmanuel Abellard et Katherine Levac reprendront leurs rôles.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé | 24 novembre | Club illico

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Depuis le temps qu’on en entend parler, la voici enfin, cette première série réalisée par Xavier Dolan. Il s’agit de l’adaptation d’une pièce de théâtre de Michel Marc Bouchard. Réunissant une impressionnante distribution composée de Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Patrick Hivon et Éric Bruneau, elle raconte l’histoire d’une thanatologue qui retourne dans sa famille pour embaumer sa mère, 30 ans après l’avoir quittée au terme d’un terrible incident. On parle d’une série à grand déploiement qui sera également présentée en France sur Canal+.

L’appartement 5 | 30 novembre | Crave

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR CRAVE L’appartement 5

La nouvelle cheffe d’antenne de Noovo, Marie-Christine Bergeron, se ligue avec Maryse St-Germain, une détective privée, pour tenter de résoudre une disparition dont personne ne semble avoir entendu parler, celle de Patricia Ferguson, une jeune femme qui s’est évaporée sans laisser de traces en 1996. Dans cette affaire, un détail fait sourciller : la police n’a jamais rencontré la dernière personne à l’avoir vue, le locataire de l’appartement 5, avec qui elle aurait passé sa dernière soirée. Aujourd’hui, sa fille exige des réponses.