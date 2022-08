Mike, inspirée de la vie de Mike Tyson

Encaisser des coups, en donner davantage

Il était pauvre et zézayait. Il se faisait battre et intimider. Puis, un jour, on a tué un de ses pigeons et il en a eu assez. Pour la première fois, Michael Gerard Tyson se servait des poings qui allaient faire de lui un millionnaire et une vedette internationale quelques années plus tard. Mike raconte la vie d’un des plus grands boxeurs de l’histoire, qui a fait souffrir certaines femmes encore plus que ses adversaires dans le ring.