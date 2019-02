Ozzy Osbourne hospitalisé pour la grippe

La femme de l'homme de 70 ans, Sharon Osbourne, a écrit mercredi sur Twitter que les médecins croient qu'il s'agit de la meilleure façon de le remettre sur pied le plus rapidement possible.

On avait annoncé la semaine dernière que les portions européennes et britanniques de la tournée No More Tears2 étaient suspendues sur ordre du médecin. Ozzy avait alors remercié tous ses fans pour leurs voeux de prompt rétablissement.

Le chanteur avait annulé plusieurs concerts en Amérique du Nord en 2018 en raison d'une infection à une main.