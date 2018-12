La Salon du livre reste à la Place Bonaventure

« La décision de tenir l'édition 2019 à la Place Bonaventure du 20 au 25 novembre a été prise dans le meilleur intérêt de tous nos partenaires », a expliqué Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal (SLM). « Nous avons pris le temps d'évaluer chacune de nos options. Comme les dates habituellement choisies pour la tenue du Salon n'étaient pas disponibles en 2019 au Palais des congrès, et que l'impact des coûts d'un déménagement pour les exposants nécessitait davantage d'analyse, nous avons décidé de privilégier la meilleure option pour l'ensemble de nos partenaires. »

En avril dernier, la présidente du conseil d'administration du Salon du livre, Gilda Routy, avait dit en entrevue que la décision de déménager au Palais des congrès était « le résultat d'une grande réflexion menée depuis environ un an et demi ». Huit mois plus tard, le CA entérine désormais de façon unanime le choix de rester à la Place Bonaventure. « Le SLM va poursuive le virage novateur entamé cette année et entend devenir encore plus accessible, plus vert et plus innovant, tout en poursuivant sa mission de mettre en valeur à la fois les lecteurs, les créateurs », affirme Mme Routy.