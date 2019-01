Jacques Tardi: après la guerre

Dans le premier album, vous racontez la capture et la captivité de votre père dans un stalag. Dans le deuxième, son long retour, à pied, vers la France. Quel est l'état d'esprit de René Tardi au début du tome III?

Il ne trouve pas sa place en France. Tous ces prisonniers de guerre ont été mal reçus en France, pris pour responsables de la défaite. Ils ont eu de la difficulté à se réinsérer dans une vie normale. Comme il n'y a pas de travail et que mon père n'a pas fait d'études, il reste dans l'armée et va se retrouver stationné en Allemagne pour quelques années. Ma mère et moi irons le rejoindre à Bad Ems, puis à Fritzlar.

Vous racontez plusieurs souvenirs d'enfance dans cet album. Était-ce difficile de vous révéler de la sorte?

Un petit peu, oui, car je ne suis pas très fanatique de l'autobiographie. À moins d'avoir passé plusieurs fois le cap Horn, je trouve un peu indécent d'étaler sa vie. Mais c'était obligatoire que ça vire à une forme d'autobiographie, car un moment je prends le relais des souvenirs de mon père pour raconter les miens.

Votre père parlait-il volontiers de ses souvenirs?

Il parlait assez souvent de sa captivité, mais c'était en désordre, en fonction de la conversation. Un jour, dans les années 70, je lui ai dit: «Raconte-moi tout dans l'ordre, qu'on s'y retrouve.» Il a alors rempli quatre ou cinq cahiers d'écolier, recto verso, avec une écriture assez fine, où il raconte tout en détail. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'en ferais quelque chose un jour. J'ai posé ces cahiers sur une étagère, en me disant «plus tard». Le temps a passé et mon père est mort.

Lorsque je m'y suis enfin mis, je me suis tout de suite trouvé coincé, car il y avait des tas de questions qui n'avaient pas été posées et auxquelles mon père, qui avait une bonne mémoire, aurait répondu. C'est pour ça que j'ai introduit dès le premier album un personnage d'enfant, qui est un peu moi, avant ma naissance. Ce dernier pose des questions qui restent encore sans réponse aujourd'hui.

Savez-vous pourquoi il s'est engagé dans l'armée si tôt, dès 1937?

Il y avait déjà des rumeurs de guerre avec l'Allemagne à l'époque. De plus, il voulait fuir son père, qui avait fait la Première Guerre mondiale et qui était autoritaire. À Valence, il y avait un régiment de chars de combat et mon père étant épris de mécanique, j'imagine que les chars qui sentaient l'huile ont dû l'attirer. Il s'est vite retrouvé embarqué dans la guerre.