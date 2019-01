Deni Ellis Béchard: sortir de soi

Deni Ellis Béchard, écrivain et reporter ayant voyagé en République démocratique du Congo, raconte le voyage en République démocratique du Congo de Béchard, écrivain et reporter. Avec Blanc, roman dans lequel le narrateur porte son patronyme et présente un parcours semblable au sien, l'auteur globe-trotteur s'intéresse à «la difficulté d'entendre l'autre» et à ces choses que l'on tente de fuir mais qui, même au bout du monde, ont cette satanée tendance à nous rattraper.

Toutes les histoires ne mènent pas à soi. Béchard, journaliste bourlingueur, le sait bien. Et pourtant. Même au loin, dans un autre pays, face à des récits de vie qui n'ont rien à voir avec lui, il a cette propension à s'y insérer, à vouloir s'y faire une petite place.

Figure d'explorateur au «visage blanc générique», cet homme qui s'adonne perpétuellement à un autoexamen de sa propre personne débarque à Kinshasa dans le but de chasser les histoires. Celle d'un militant écologiste superpuissant baignant dans les affaires louches. Celle d'une enfant des rues qui dit être possédée par un démon.

Cette enfant, il prétend vouloir l'aider. Par compassion ou plutôt pour redorer son blason d'aventurier? Et si la réponse se situait un peu entre les deux?

«Beaucoup de gens essaient de construire un drame avec leur existence. Un drame assez grand pour leur donner de l'importance. Pour que leur vie ait du sens», observe Deni Ellis Béchard, au bout du fil.

Ce thème, l'auteur né d'une mère américaine et d'un père québécois l'avait déjà exploré dans le roman Dans l'oeil du soleil, paru en 2016. «La réinvention de notre propre personne, c'est une grande question pour moi. Et ce livre, c'est peut-être une façon d'y mettre fin. Ce n'est pas que je n'écrirai plus jamais là-dessus, mais...»

Autre chose sur laquelle il a de nouveau écrit ici: «Ces hommes blancs qui viennent de partout au monde pour jouer aux cowboys.» Qui jouaient aux cowboys en Afghanistan dans le récit précédent, à Kinshasa dans le suivant.

«C'est le même code colonial. Quoique, dans le cas du Congo, ce que les étrangers cherchent, c'est souvent l'aventure pure.»

Comme cette jeune écologiste «un peu mystico-New Age» qui tente de sauver les gorilles de l'extinction. Et qui affirme au personnage de Béchard que les hommes aiment l'idée qu'ils se font d'elle.

«Je sais exactement ce que tu veux dire, mais avec les femmes», lui répond-il alors.

À l'évocation de ce passage, l'auteur s'esclaffe: «C'est quoi, la question, vous voulez savoir s'il y a un lien avec ma réalité?»

Une pause de réflexion, et puis: «En fait, je crois que c'est une condition assez universelle. Et c'est d'ailleurs le problème central du livre: le narrateur, comme tous les personnages qui ne sont pas congolais, est amoureux de l'idée de lui-même.»

Son narrateur est aussi amoureux de littérature depuis l'enfance, comme l'écrivain quarantenaire l'a toujours été. Pourtant, dans les pages de Blanc, son double qui n'en est pas tout à fait un avoue: «J'ai de plus en plus de mal à lire des livres. J'y vois la mise en scène.»

Deni Ellis Béchard s'adresse-t-il la même critique? Voit-il sa propre mise en scène quand il écrit? «Absolument! Je me demande aussi constamment s'il est possible d'être vraiment authentique en écrivant une histoire qui est quand même très fabriquée. Et si cette histoire est trop éloignée de l'idée que l'on se fait d'un roman, est-ce qu'elle sera lue?»