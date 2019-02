Littératures du Nord: quand l'art sublime le quotidien

La Peuplade nous avait déjà fait découvrir, il y a deux ans, trois titres originaires de contrées nordiques jusqu'alors inconnus des lecteurs francophones. Voilà que l'éditeur de Chicoutimi garnit maintenant sa collection Fictions du Nord avec deux nouveaux livres attachants, poétiques, publiés presque simultanément: Fair-play de Tove Jansson et Au bord de la Sandá, deuxième roman de Gyrðir Elíasson traduit par la maison d'édition.

Le premier est finlandais, l'autre islandais; tous deux sont d'intenses réflexions sur la vie d'artiste, la création et la solitude.

Dans Fair-play, l'auteure et peintre finlandaise suédophone Tove Jansson (célèbre pour avoir créé les personnages pour enfants Moomins) capture le quotidien de deux femmes dans la force de l'âge qui ont consacré leur vie à l'art et passent des journées paisibles dans une île au large du port de Helsinki.

Jonna et Mari discutent allègrement, se disputent, partagent des soirées cinéma dans leur salon et s'isolent chacune dans son atelier pour peindre, écrire, bricoler, et finissent toujours par se retrouver lorsqu'elles éprouvent le besoin de s'extraire de leur bulle. Elles vivent en symbiose sans se risquer, cependant, à admettre qu'elles dépendent l'une de l'autre pour briser la solitude qu'entraîne le processus créatif.

Conjuguant la solitude nécessaire à la création au besoin intrinsèque de l'être humain de vivre en compagnie, ces deux femmes incarnent l'artiste heureux à travers des bribes de vie décrites avec candeur - et une légèreté qui n'est pas sans rappeler celle de l'écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir.