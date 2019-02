Le dernier roi soleil: éternel Jean d'O

Chantal Guy

La Presse La Presse Suivre @ChantalGuy

Pourquoi faire le portrait d'un homme qui a déjà beaucoup abordé sa vie dans son oeuvre? À cette idée, Jean d'Ormesson, qu'on surnommait Jean d'O (clin d'oeil à Histoire d'O?), a d'abord été réfractaire et s'est réfugié dans une célèbre citation de Cioran qui soutenait qu'«il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait jamais fait renoncer personne à avoir une vie».