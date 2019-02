Leçons de méditation avec Frédéric Lenoir

Nathalie Collard

Tout le monde chante les louanges de la médiation et plusieurs études scientifiques ont confirmé les bienfaits de cette pratique sur les niveaux de stress de ses adeptes. Mais comment fait-on pour méditer quand on est d'un naturel nerveux et agité? Quand on ne trouve pas une seconde dans son horaire pour s'isoler et relaxer? On commence où? L'auteur de Méditer à coeur ouvert nous parle de la puissance de cette pratique... et nous refile quelques trucs.

Leçon numéro 1: Il n'y a pas de bon moment pour méditer Certaines personnes attendent une grande épreuve de vie - cancer, perte d'un être cher - pour se mettre à la méditation, mais au fond, on peut commencer à méditer n'importe quand. «J'ai appris à méditer dans la vingtaine, avec les Tibétains, et aujourd'hui, je l'enseigne aux enfants, raconte Frédéric Lenoir. Quand j'étais jeune, j'étais anxieux, nerveux et très émotif. La méditation m'a permis de diminuer mon anxiété. Avant, je partais dans la colère et dans la peur tout de suite. Avec les années, j'ai appris à maîtriser mes émotions. Méditer est une force à n'importe quel moment de la vie.» Leçon numéro 2: On ne devient pas zombie en méditant «Il n'est pas question de se couper de ses émotions, observe le philosophe. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a de fausses joies comme il y a de bonnes colères - face à l'injustice, par exemple. Si je perds quelqu'un de très proche, je laisse la tristesse m'envahir, je ne la refuse pas. Par contre, je refuse la tristesse qui surgit quand j'apprends que les ventes de mon livre sont moins bonnes que j'espérais [rires]. C'est une émotion qui ne vaut pas la peine. Il faut discerner si, dans un contexte donné, une émotion vaut la peine d'être traversée ou s'il vaut mieux la mettre de côté. C'est une liberté de pouvoir créer une distance intérieure dans laquelle on apprend à observer nos pensées et nos émotions sans les suivre.» Leçon numéro 3: On peut orienter sa méditation «Je n'aurais jamais fait un livre de méditation si je n'avais pas quelque chose d'original à apporter à tout ce qui existe déjà, assure Frédéric Lenoir. Il y a deux formes de méditation : la méditation ouverte, pleine conscience, avec laquelle on ne cherche rien, on est simplement présent. Et il y a la méditation focalisée qui, comme le font les bouddhistes, consiste à orienter son esprit vers quelque chose qu'on veut développer: une qualité ou une vertu comme le pardon ou la bienveillance. C'est une méditation qui relie le coeur et l'esprit et qui donne une force extraordinaire.»

Agrandir Méditer à coeur ouvert Photo Fournie par la maison d'Édition