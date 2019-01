Amel Zaazaa: il faut parler de racisme systémique

La commission sur le racisme systémique n'a pas eu lieu, mais ce n'est pas une raison pour faire l'économie d'un débat important. Un collectif d'auteurs - parmi lesquels on trouve Will Prosper, Webster, Fabrice Vil, Stella Adjokê et Widia Larivière - discute des différentes facettes du racisme, question d'amorcer une discussion publique. Présidente de la fondation Paroles de femmes et membre de l'incubateur Hoodstock à Montréal-Nord, Amel Zaazaa a codirigé l'ouvrage avec le philosophe Christian Nadeau. Nous lui avons parlé.

Pourquoi ce livre?

L'idée est née il y a plus de deux ans. Quand il a été question de la commission sur le racisme systémique, il y a eu beaucoup de controverse dans les médias. Les gens ont réagi fortement, ils ont cru que tous les Québécois étaient accusés d'être racistes. Pourtant ce n'était pas la première fois qu'on en parlait. Déjà en 1969, lors des émeutes à l'Université Concordia, les gens réclamaient une telle commission. Il faut faire une différence entre le racisme individuel et le racisme systémique. On a voulu nuancer tout ça, d'autant plus que le débat se faisait sans que les personnes concernées soient impliquées. Avec Christian Nadeau, de l'Université de Montréal, qui est également président de la Ligue des droits et libertés, on a voulu faire un livre qui s'adresserait au plus grand nombre, un livre accessible qui serait aussi un outil d'éducation populaire.

Comment définissez-vous le racisme systémique?

Quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas d'une société qui a érigé le racisme en système, mais bien d'un ensemble d'oppressions subies par les personnes racisées dans différents domaines (la justice, la santé, l'éducation, etc.). Quand, par exemple, un seul nom peut être un obstacle majeur à l'obtention d'un logement ou d'un emploi, c'est du racisme systémique. Si mon voisin ne m'aime pas, c'est du racisme individuel et ce n'est pas très important. Mais si ce même voisin a le pouvoir de me priver de quelque chose d'important, d'un droit, alors là, on parle de racisme systémique. Avec le livre, nous allons entreprendre une tournée d'éducation populaire. Nous irons dans les écoles pour entamer un dialogue. Il ne s'agit pas de montrer du doigt des individus ou des groupes, mais bien de prendre acte, d'identifier les problèmes et de trouver des solutions. SLĀV nous a montré que c'est possible, qu'à l'abri des caméras on peut se rencontrer, dialoguer, aller au-delà des susceptibilités de chacun et avancer. On peut faire la même chose avec le racisme.