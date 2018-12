Maxime Catellier: cartographie de l'enfance

Mais cet exil tant rêvé sera «le chemin qu'il me faudra prendre pour encaisser la mort de mon enfance à mesure que les études deviendront de l'écoeurement, le contraire de la grâce des livres que je dévorais sous la lampe en cachette derrière les portes secrètes de la maison de saint-anaclet-de-lessard, quand les hockeyeurs cybernétiques affrontaient michel lenoir au coeur de la révolte des inactifs; il me reste à vivre jusqu'au bout de ce jour pour que ça recommence à briller».

Entre les deux, on retrouve toutes les saveurs et affaires affolantes de quand on est petit (et pourtant si grand dans nos appétits): la crème glacée napolitaine, le 7Up bu dans un «verre à moutarde», les vinyles et les cassettes, les pits de sable et les forts de neige, jusqu'aux premières poffes «d'exportés» et des premiers joints, le walkman jaune et la «croix rouge sang» du Mont de rien.

Butineur de maisons d'édition, Maxime Catellier, 35 ans, est resté fidèle à L'Oie de Cravan pour son 13e livre, parce qu'elle en fait de superbes objets, et celui-ci ne fait pas exception. Il y avait déjà publié Bancs de neige (2008), Bois de mer (2010), Perdue (2013) et Golden Square Mile (2015). Mont de rien est dédié à deux amis disparus trop tôt et à son tout jeune fils Léonard: pour «te donner un monde à construire entre le jour et la nuit, un monde où tes peurs vont guérir les miennes, je vais essayer de garder une trace de ma vie. Je vais écrire mon histoire».

Puisque seule la mort sonne la fin de la game...

Mont de rien. Maxime Catellier. L'Oie de Cravan. 123 pages.