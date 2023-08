Durant tout le mois d’août, des libraires nous confient quelles sont leurs lectures incontournables du moment. Cette semaine, Alain Leblanc, propriétaire de la librairie Matulu, à Edmundston, nous suggère trois livres à lire écrits par des auteurs du Nouveau-Brunswick.

Rivières-aux-Cartouches : Histoires à se coucher de bonne heure, Sébastien Bérubé

Rivières-aux-Cartouches : Histoires à se coucher de bonne heure Sébastien Bérubé Perce-Neige 240 pages

« Sébastien Bérubé a une plume particulière. C’est tellement bien écrit et c’est écrit dans un parler local, donc les gens d’ici se sont retrouvés. Il a fabulé sur une région – il y a du fictif et du non-fictif dans le livre. Et à chaque début de chapitre, il y a toujours une phrase ou le titre d’une chanson. C’est une lecture tellement facile ; c’est à rire aux larmes et c’est triste parfois aussi, c’est très social. J’ai des personnes qui l’ont acheté et qui ne sont pas de la région, et elles ont trouvé ça “wow”. C’est mon best-seller cette année, un petit phénomène. C’est lui qui a remporté le Combat national des livres à la radio de Radio-Canada [en mai dernier]. »

Mélamine méduse, Jonathan Roy

Mélamine méduse Jonathan Roy Perce-Neige 160 pages

« C’est un recueil de poésie. Il faut mentionner que Jonathan Roy a remporté deux fois le prix Antonine-Maillet-Acadie Vie [qui couronne des œuvres de la littérature acadienne]. Il y a de la poésie où il faut défricher le sens, mais celle-là, c’est de la belle poésie facile à lire. Ce que j’aime bien avec ce livre aussi, c’est qu’il y a une phrase d’une personne à chaque chapitre, comme Serge Patrice Thibodeau, Herménégilde Chiasson. »

Nos racines – Our Roots, Shayne Michael

Nos racines – Our Roots Shayne Michael Hannenorak 115 pages

« C’est de la poésie aussi, mais c’est de l’histoire en plus. C’est un livre trilingue, écrit en français, en anglais et en langue autochtone. Shayne Michael est un Autochtone wolastoqiyik du coin qui fait de la poésie et du théâtre. On en apprend beaucoup à lire ce livre qui est présenté comme un documentaire biographique, sur des personnages des Premières Nations d’hier et d’aujourd’hui. »