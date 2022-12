Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Un nouvel acteur dans le milieu de la littérature pour enfants

Une nouvelle maison d’édition québécoise spécialisée en littérature jeunesse voit le jour. Dès février 2023, Gründ Québec proposera de 10 à 15 titres par année écrits et illustrés par des talents d’ici. L’album Petites Loutres en cavale, de la blogueuse Lucie-Rose Lévesque et de l’illustratrice Lucile Lesueur, le livre sonore Mes premières chansons québécoises, ainsi que le documentaire C’est quoi le Québec ?, signé par Patrick Couture et illustré par Paul Martin, sont les premières parutions prévues.

Le prix France-Québec remis à Louis-François Dallaire

C’est l’auteur Louis-François Dallaire, qui est aussi travailleur social et enseignant en médecine familiale, qui a remporté la semaine dernière le prix littéraire France-Québec pour son troisième roman, Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme, paru l’an dernier aux Éditions de Mortagne. Sur fond de meurtre et de suspense, il aborde entre autres la question de la violence conjugale envers les hommes. Doté d’une bourse de 5000 euros (environ 7000 dollars canadiens), ce prix des lecteurs français, créé en 1998, vise notamment à promouvoir la littérature québécoise en France. Les deux autres finalistes étaient L’étonnante destinée de Pierre Boucher, de Nicole Lavigne (Québec Amérique), et 1542 la colonie maudite, de Raymond Rainville (La Plume d’Or).

La liste préliminaire du Prix des libraires est dévoilée

Les 52 titres en lice pour le Prix des libraires du Québec ont été dévoilés la semaine dernière au Salon du livre de Montréal. Parmi ceux-ci, La fin du commencement, de Fadi Malek et Anne Villeneuve (Nouvelle adresse), a été sélectionné dans la catégorie des bandes dessinées québécoises, alors que Les ombres blanches, de Dominique Fortier (Alto), On a tout l’automne, de Juliana Léveillé-Trudel (La Peuplade), et Les pénitences, d’Alex Viens (Cheval d’août), font partie des 12 titres québécois de la catégorie roman-nouvelles-récit. Hors Québec, Le mage du Kremlin, de Giuliano Da Empoli (Gallimard), et Cher connard, de Virginie Despentes (Grasset), ont notamment été choisis par les libraires. Les finalistes seront dévoilés en janvier et les lauréats, le 11 mai prochain.

Des auteurs jeunesse récompensés

Les remises de prix se succèdent dans le milieu littéraire ces derniers temps et le secteur jeunesse ne fait pas exception. L’Association des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse a décerné le prix Céline-Gagnon 2022 à Alexandre Gauthier pour le tome 1 de sa série Gros Ninja. Après avoir reçu le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, l’autrice et illustratrice Orbie a aussi remporté le Prix TD 2022 de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse grâce à son album La fin des poux ?. Les enseignants et enseignantes de français ont aussi décerné leurs prix. Les titres récompensés sont : Nish, tome 1 – Le Nord et le Sud, d’Isabelle Picard, Mon été haïku, de Jeanne Painchaud, Parasites, tome 1 – La guêpe, de Marie-Eve Bourassa, De racines et de mots : persistance des langues en Amérique du Nord, d’Émilie Guilbeault-Cayer et de Richard Migneault, ainsi que Nin Auass, de Joséphine Bacon, de Laure Morali et de Lydia Mestokosho-Paradis.

Pretnumerique.ca fête ses 10 ans

Depuis 10 ans, ce sont près de 18 millions de livres numériques qui ont été empruntés (gratuitement) par plus de 885 000 usagers québécois sur la plateforme Pretnumerique.ca, qui en compte près de 1,5 million. Et, surprise, 9 livres numériques parmi les 10 les plus empruntés sont québécois. Quatre d’entre eux sont de Louise Tremblay-d’Essiambre, alors que la première place du palmarès revient à Pierre-Yves McSween avec En as-tu vraiment besoin ?. Kukum, de Michel Jean, et Un homme meilleur, de Louise Penny, se sont eux aussi hissés dans le classement.

Un ouvrage de référence sur l’industrie du livre au Québec

Si l’industrie du livre est aussi foisonnante au Québec aujourd’hui, c’est grâce aux individus et aux institutions qui, de la Nouvelle-France à nos jours, ont contribué à bâtir les mondes de l’édition, de l’imprimerie, de la traduction ou encore de la distribution. Le Dictionnaire historique des gens du livre au Québec (paru aux Presses de l’Université de Montréal) retrace justement en près de 400 notices l’évolution des métiers du livre dans la province depuis ses débuts, sous la direction de Josée Vincent et de Marie-Pier Luneau, professeures titulaires au département des arts, langues et littératures de l’Université de Sherbrooke. Un ouvrage d’importance qui témoigne de l’émergence d’une industrie historique.

Un éditeur français spécialisé s’implante au Québec

L’éditeur français Mobidys, qui adapte par l’intermédiaire d’une technologie brevetée des livres destinés aux jeunes qui éprouvent des difficultés de lecture comme la dyslexie, a ouvert ses premiers bureaux au centre-ville de Montréal. De premiers partenariats ont déjà été mis en place avec cinq maisons d’édition jeunesse d’ici dans le but d’adapter des œuvres québécoises et de les rendre accessibles localement.

