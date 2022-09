Cinq filles perdues à tout jamais

Elles ont 9, 10 ou 11 ans, et le camp Forevermore leur promettait un séjour hors du commun sur la côte Ouest. Mais l’expérience qu’elles vont vivre n’a rien à voir avec la promesse d’un lieu qui a gravé les souvenirs de centaines de filles avant elles...

Laila Maalouf La Presse

L’évènement-phare de ces vacances, c’est une excursion en kayak suivie d’une nuit en forêt dans une île, spécialement conçue pour « forger le caractère ». Le périple des cinq campeuses vire toutefois au cauchemar lorsqu’un drame survient et que leurs embarcations partent à la dérive.

Alliances et rivalités prennent forme alors qu’elles doivent trouver le moyen de chercher de l’aide, édifiant une construction brillante – au féminin – de Sa Majesté des mouches. Là n’est pourtant pas l’unique tour de force de la Britanno-Colombienne Kim Fu (qui a déjà publié For Today I Am a Boy, chez Héliotrope). Ce qui s’est passé dans l’île, elle nous le dévoile par fragments entrecoupés de la vie future de ces cinq filles d’origines et de milieux divers. On entrevoit ainsi ce que chacune d’entre elles deviendra, malgré les séquelles de cette excursion qui continue à les habiter comme une fêlure. Et c’est surtout ça qui nous marque : ces portraits poignants de filles tout à fait ordinaires qui portent un poids beaucoup trop lourd sur leurs frêles épaules, mais qui trouvent néanmoins une façon de tracer leur chemin.