Connaissez-vous les Et-si ? Cora, elle, les connaît trop bien. Ces vilaines créatures la suivent partout, à toute heure du jour ou de la nuit.

Véronique Larocque La Presse

Elles lui murmurent à l’oreille des scénarios remplis de petits et de grands malheurs : « Et si j’oubliais mes devoirs ? Et si mon chien se sauvait ? Et si le soleil disparaissait ? » À quelques jours de son récital de piano, les Et-si se multiplient. Heureusement, une amie lui confiera qu’ils peuvent aussi être gentils. « Et si je jouais mieux que jamais ? […] Et si je pouvais y arriver ? » On aime ce livre qui explique aux enfants de façon imagée ce qu’est l’anxiété et, surtout, qui propose des solutions pour l’atténuer.