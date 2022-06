Derrière mon fauteuil

Jusqu’à la moelle

Un incontournable dans le polar canadien ★★★★

Qu’est-ce qui fait la force d’un roman policier et le distingue d’un autre, si ce ne sont pas ses personnages ? Au-delà d’une intrigue crédible et bien menée, les polars dont on se souvient sont ceux qui donnent naissance à des enquêteurs dont le mythe finit par dépasser l’œuvre, à l’image d’un Kurt Wallander ou d’un Harry Bosch.