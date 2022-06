Cet été, c’est au Québec qu’on mène l’enquête. Voici 12 romans policiers parus au cours de la dernière année qui vous tiendront en haleine d’un bout à l’autre de la province.

Une enquête à Murray Bay

Charlevoix

Une enquête à Murray Bay Céline Beaudet Québec Amérique

Les amateurs de polars et de romans historiques seront servis avec cette intrigue située en juillet 1910, à Murray Bay, une riche enclave anglo-saxonne au cœur de Charlevoix. Lorsqu’une mort suspecte est découverte, l’inspecteur Édouard Lavergne est dépêché en renfort de Montréal et menace de troubler la quiétude des vacanciers.

L’étonnante mémoire des glaces

Estrie

L’étonnante mémoire des glaces Catherine Lafrance Druide

L’autrice s’est inspirée de son métier de reporter pour façonner son nouveau héros, le journaliste d’enquête Michel Duquesne. Envoyé sur les lieux d’un incendie où quatre personnes ont péri, dans un petit village fictif évoquant Lac-Brome, il découvre les ramifications d’une affaire bien plus sordide, au péril de sa vie.

Proies

Estrie

Proies Andrée A. Michaud Québec Amérique

C’est dans un petit village estrien, près de la frontière du Maine, que se joue ce suspense insoutenable qui rappelle le roman de la même autrice Bondrée. Trois adolescents partis camper en forêt, dans un endroit tranquille aux abords d’une rivière, voient leur escapade transformée en cauchemar lorsqu’un individu dérangé les prend pour cible.

Jusqu’au dernier cri

Nord-du-Québec

Jusqu’au dernier cri Martin Michaud Libre Expression

L’enquêteur du SPVM Victor Lessard et sa partenaire, Jacinthe Taillon, sont plutôt des habitués de la métropole… Mais ils nous entraînent ici dans une traque haletante près de la mine de Matagami, où un preneur d’otages exige de négocier avec le policier montréalais qui est forcé de collaborer avec la GRC.

La folie des foules

Estrie

La folie des foules Louise Penny Flammarion Québec

Le village de Three Pines n’existe peut-être pas, mais l’autrice s’est inspirée pour sa série avec Armand Gamache des environs de Knowlton, où elle réside depuis des années. Il existe même un tour guidé de la région pour remonter les traces de l’enquêteur dont ce 17e titre se penche sur la violence qui naît des propos haineux.

Les cibles

Québec

Les cibles Chrystine Brouillet Druide

Même si ce dernier titre de Maud Graham remonte à l’été 2020, la policière de Québec demeure incontournable dans le paysage du polar québécois – d’autant plus que son 20e titre, Une de moins, est prévu pour octobre prochain, avec comme point de départ la recrudescence des féminicides durant la pandémie. Dans Les cibles, Maud Graham enquête en revanche sur un meurtre et une disparition survenus il y a des années et jamais résolus.

Stigmates

Québec

Stigmates Richard Ste-Marie Alire

Le sergent-détective Francis Pagliaro se penche dans cette cinquième enquête sur le suicide d’un détenu de la prison de Donnacona, un pharmacien de Québec qui avait été condamné pour le meurtre d’une femme et de son fils. Le policier réputé pour son humanisme et son penchant pour la philosophie décide alors de rouvrir le dossier.

Éloi Fortier, chasseur d’épaves

Bas-Saint-Laurent

Éloi Fortier, chasseur d’épaves – Les oubliés du fleuve Samuel Côté Flammarion Québec

Les enquêteurs maritimes ne sont pas légion dans le genre et voilà un point de départ tout à fait original. Éloi Fortier sonde les eaux mystérieuses du fleuve à la recherche d’épaves et des secrets de leur naufrage. C’est ainsi qu’il se retrouve à enquêter sur un légendaire mécanicien naval, suivant une dangereuse piste sous-marine de Métis-sur-Mer à Rimouski et à Matane.

Dans l’ombre de la Sainte Mafia

Abitibi-Témiscamingue

Dans l’ombre de la Sainte Mafia Claire Bergeron Druide

Ce polar historique nous transporte au beau milieu d’un drame clérical qui menace d’entacher la réputation de l’Église. Lorsqu’une tragédie survient dans une communauté de l’Abitibi-Témiscamingue, un avocat établit un lien avec la noyade d’une jeune femme survenue 25 ans plus tôt dans la capitale, osant braver les interdits de l’époque et le tout-puissant clergé.

Conduite dangereuse

Trois-Rivières

Conduite dangereuse Guillaume Morrissette Saint-Jean Éditeur

Héros du grand succès L’affaire Mélodie Cormier, l’inspecteur trifluvien Jean-Sébastien Héroux enquête dans ce sixième titre sur un cas qui lui rappelle la disparition de la jeune fille, qui s’est produite quelques années auparavant. Forcé en plus de composer avec une fugitive qui a refait surface, il nous entraîne au cœur d’histoires qui seraient peut-être liées.

L’enfer sans confession

Montréal

L’enfer sans confession Hervé Desbois Éditions du Cor au fond des bois

Ce thriller surnaturel nous entraîne dans la descente aux enfers d’un jeune homme dont la vie bascule après la découverte d’un cadavre dans son immeuble. Il se voit alors plongé dans un cauchemar éveillé aux côtés d’une voisine aux pouvoirs divins et croise un étrange duo d’enquêteurs. Une ambiance oppressante au cœur de la métropole.

En marge de l’apocalypse

Montréal

En marge de l’apocalypse Jean-Jacques Pelletier Alire

Ces nouvelles réunies sous le signe de l’apocalypse sont autant d’occasions de renouer avec l’ex-inspecteur du SPVM Gonzague Théberge ou de découvrir d’autres personnages de l’univers de l’auteur, comme l’écrivain Victor Prose. Ensemble, ils suivent les traces de meurtriers crapuleux au cœur de la ville.