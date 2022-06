Chambre minimum

August

Il y aura toujours le Montana ★★★★

Difficile de croire qu’il s’agit d’un premier roman tellement ce texte est à la fois mature et maîtrisé. On y suit l’histoire d’August, du début de l’adolescence à l’aube de l’âge adulte, du Michigan au Montana, de la maison de son père à celle de sa mère. Sous nos yeux, au fil des jours et des expériences, on voit un homme se construire : le divorce de ses parents, les premières expériences sexuelles, la masculinité toxique et ses terribles conséquences, la solitude aussi…