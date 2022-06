Extrait de Boumbidoum, texte et illustrations de Valérie Picard

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : un extraterrestre rigolo

Boumbidoum Texte et illustrations de Valérie Picard Éditions Monsieur Ed Dès 2 ans

Boumbidoum, sympathique extraterrestre originaire de la planète Badabang, s’installe sur Terre. Sans famille ni amis à ses côtés, il s’ennuie. « Voudrais-tu jouer avec lui ? », demande-t-on au jeune lecteur. Au fil des pages, l’enfant transformera Boumbidoum en triangle, en carré et même en tyrannosaure. Il gonflera le rigolo personnage, l’aidera à se débarrasser de son hoquet et le chatouillera. Les jeunes en redemandent. Un livre interactif parfait pour passer un beau moment en famille.

Offert en librairie dès le 14 juin

Pour les enfants : apprivoiser le trac

Vas-y ! Texte de Stéphanie Boyer, illustrations d’Élisa Gonzalez Éditions Les 400 coups Dès 5 ans

Le spectacle de fin d’année, qui approche à grands pas, rend votre enfant anxieux ? Il n’est pas le seul. L’héroïne imaginée par Stéphanie Boyer a le trac. « Est-ce que je vais oublier mes pas ? […] Et les spectateurs, que vont-ils penser de moi ? », s’inquiète la fillette. Heureusement, son amie Alexie est là pour l’épauler. Vos petits artistes qui monteront prochainement sur scène trouveront certainement du courage et du réconfort entre les pages de cet album bienveillant, notamment dans ce message d’Alexie : « Vas-y ! Tu es capable. »

Pour les adolescents : mystères à Wounded Sky

La trilogie Reckoner, tome 1 – Étrangers David A. Robertson Kata éditeur Dès 12 ans

Cole, 17 ans, retourne à Wounded Sky. Dix ans se sont écoulés depuis le terrible incendie qui a détruit l’école primaire. Dans la communauté, les cicatrices laissées par la tragédie sont toujours vives. Le « héros » de cette lugubre journée est accueilli avec méfiance, d’autant que son retour coïncide avec une série de meurtres et l’apparition d’une grave maladie. Cole peut-il encore jouer les sauveurs ? Avec l’aide de ses amis, d’un gentil fantôme et d’un être spirituel déroutant, l’adolescent cri tentera d’élucider ces mystères. Avec ce roman, David A. Robertson flirte avec différents styles : le polar, le roman fantastique et de science-fiction. À découvrir en ce mois de juin, destiné à faire rayonner la culture autochtone.

Bande dessinée : mésaventures comiques dans l’Arctique

Pol Polaire, tome 1 – Coup de chaleur ! Texte et illustrations de Caroline Soucy Éditions Glénat Dès 8 ans

Comment vivent les ours polaires à l’ère des changements climatiques ? C’est ce qu’a imaginé Caroline Soucy. L’ours Pol Polaire élève seul ses deux petits. En tentant de nourrir sa famille, ce piètre chasseur très maladroit vit des mésaventures loufoques. Faire réfléchir aux conséquences de la fonte des glaciers, sans utiliser un ton moralisateur et en faisant rire : c’est ce que réussit avec brio la bédéiste avec ce premier tome d’une série très prometteuse.

Documentaire : douze nouveaux amis

Le monde selon… des enfants comme toi ! Texte et photos Mikaël Theimer Éditions Bayard Dès 6 ans

À quoi rêvent les enfants du Québec ? Quelles sont leurs passions ? À quoi ressemble leur famille ? Dans ce documentaire, le photographe Mikaël Theimer fait le portrait de 12 jeunes Québécois aux origines diverses. Les textes écrits au « je » donnent l’impression au lecteur que chacun d’eux s’adresse à lui comme à un ami. Les enfants apprendront de nouvelles choses, par exemple ce qu’est « kaak warka », et constateront que « même si on est tous différents, on est aussi tous un peu pareils ». Une websérie présentée sur le site de Télé-Québec accompagne ce projet.