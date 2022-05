Marie-Louise Arsenault a animé durant 10 ans l’émission littéraire Plus on est de fous, plus on lit.

Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, l’animatrice de l’émission Plus on est de fous, plus on lit, Marie-Louise Arsenault, qui pilotera à l’automne le nouveau talk-show radio Tout peut arriver.

Laila Maalouf La Presse

L’incendiaire de Sudbury

L’incendiaire de Sudbury Chloé LaDuchesse Héliotrope

« C’est un premier roman, un thriller ; j’aime les romans policiers, cette mécanique-là. [L’auteure] est une Montréalaise qui vit à Sudbury depuis sept ou huit ans, comme son personnage, qui a quitté Montréal pour fuir une relation toxique. C’est une femme dans la trentaine qui a un peu raté sa vie, dont les relations amoureuses ne fonctionnent pas… puis son amant disparaît. Et là, on la suit dans sa quête pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. C’est un roman urbain, on découvre Sudbury, qui est une ville très intrigante. […] Il y a toute une trame sur la corruption parce qu’elle fréquente des personnes plus ou moins louches. C’est très mystérieux, et le travail sur la langue est magnifique. »

L’angle noir de la joie

L’angle noir de la joie Denise Desaultels Gallimard

« Denise Desaultels est une grande poète et elle vient d’entrer dans la collection Poésie, chez Gallimard. C’est la première fois pour une femme québécoise. Le dernier Québécois, c’était Gaston Miron, il y a 20 ans, donc c’est évènementiel. Gallimard a dit qu’elle est “une des grandes voix de la poésie de l’Amérique du Nord” ; j’adore comment il l’inscrit dans un territoire qui est très vaste parce qu’elle mérite fondamentalement d’être saisie dans cette perspective. Elle a participé à l’émergence de la poésie des femmes au Québec. […] C’est une pionnière. Le deuil, la mort, le corps des femmes… il y a quelque chose de noir et de très lumineux dans ce qu’elle fait. »

The Master

The Master Christopher Clarey Twelve

« L’auteur est un journaliste du New York Times qui couvre le tennis et il a écrit cette biographie de Roger Federer qui est excellente. Je l’ai lue en anglais, mais elle doit paraître bientôt en français [Federer, le maître du jeu, chez Flammation Québec]. Il fait un vrai travail journalistique, il rencontre un paquet de monde qui l’a côtoyé, qui a travaillé avec lui. Il inscrit aussi Federer dans cette époque formidable du Big Three, avec [Rafael] Nadal et [Novak] Djokovic. Il a un vrai regard anthropologique sur ce que c’est, un grand athlète, sur l’époque à laquelle il appartient. Donc, pour tous les gens qui aiment le sport au sens très large, ce livre est vraiment très, très bon. Ça se dévore. »