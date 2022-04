Michel Jean a remporté le prix du Club des irrésistibles des bibliothèques de Montréal ex aequo avec l’Américaine Tiffany McDaniel.

Michel Jean et Tiffany McDaniel récompensés

Le Club des irrésistibles des bibliothèques de Montréal a décerné son prix annuel à deux romans qui sont arrivés ex aequo à l’issue d’un vote virtuel : Betty, de l’Américaine Tiffany McDaniel, et Kukum, de Michel Jean.

Laila Maalouf La Presse

L’instigatrice du Club des Irrésistibles, Marie-Anne Poggi, a souligné que la lutte a été serrée « jusqu’à la dernière minute » et que le choix a été « déchirant pour la majorité des 136 membres du jury ».

Mme Poggi a précisé que les deux gagnants de cette 14e édition se rejoignent en abordant des thématiques communes, notamment la famille, le déracinement, la survie et les croyances religieuses. « Deux romans fabuleux qui nous aident à mieux comprendre la réalité que vivent certaines communautés afro-américaines et innues », a-t-elle ajouté.

Deux titres sont également arrivés ex aequo en deuxième position, soit Le Train des enfants, de Viola Ardone, et Nickel Boys, de Colson Whitehead.

C’est le roman Trois, de Valérie Perrin, qui a terminé troisième, l’écrivaine française ayant remporté le prix du Club des Irrésistibles l’an dernier pour Changer l’eau des fleurs. Il a été suivi par À train perdu, de la Québécoise Jocelyne Saucier.

Le Club des Irrésistibles est un club de lecture en ligne créé il y a 14 ans par Marie-Anne Poggi, avec le soutien des Bibliothèques de Montréal.