Devenir parent

La doudou qui aime lire

Petite créature au pelage rose, parfois peureuse, souvent gourmande mais toujours très affectueuse, la doudou a conquis le cœur de nombreux enfants. La preuve ? En six ans, plus de 100 000 exemplaires de la série créée par Claudia Larochelle et illustrée par Maira Chiodi ont été vendus. Un nouvel album tout carton s’est récemment ajouté à la collection, le format idéal pour initier les bébés aux livres. La Presse a discuté de la lecture chez les tout-petits avec l’autrice.