Petite créature au pelage rose, parfois peureuse, souvent gourmande mais toujours très affectueuse, la doudou a conquis le cœur de nombreux enfants. La preuve ? En six ans, plus de 100 000 exemplaires de la série créée par Claudia Larochelle et illustrée par Maira Chiodi ont été vendus. Un nouvel album tout carton s’est récemment ajouté à la collection, le format idéal pour initier les bébés aux livres. La Presse a discuté de la lecture chez les tout-petits avec l’autrice.

Véronique Larocque La Presse

Enceintes, les futures mamans se plaisent souvent à décorer la chambre de leur enfant à naître. Elles choisissent la couleur des murs, les cadres à installer, le lit de bébé... Ces éléments ne sont pas ceux auxquels Claudia Larochelle a songé lorsqu’est venu le temps de préparer le nid de sa petite Ophélie, il y a huit ans. « J’ai pensé à la bibliothèque de rêve que je voulais lui faire. Ç’a été la première affaire pour moi, avant même les peluches, la tapisserie ou la peinture », confie l’autrice, qui avoue posséder beaucoup, beaucoup de livres jeunesse.

Dès leur plus jeune âge, sa fille et son fils Lambert, 5 ans, ont été initiés à la lecture. « Dans leur lit de bébé, on laissait toujours deux ou trois livres tout carton dans un coin avec leur peluche. Je me disais : “Ils vont grandir avec ça dans leur champ de vision, ça va faire partie de leur vie. [...] Un jour, ils vont aller les voir et ils vont découvrir que c’est comme une porte vers un autre monde” », raconte l’animatrice de l’émission littéraire Claudia à la page sur Savoir média.

C’est un heureux hasard qui a amené l’autrice à écrire des livres jeunesse. La doudou qui ne sentait pas bon, premier tome de la collection, était une histoire destinée à sa fille et à son lapin en peluche à l’hygiène douteuse. « Mon éditeur trouvait l’idée bonne », se souvient-elle. De là, les choses ont déboulé et les tomes se sont succédé. « Finalement, le succès a été au rendez-vous. »

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Au zoo avec la doudou

Une neuvième aventure

Parue la semaine dernière, Au zoo avec la doudou est la neuvième aventure de l’attachant personnage. Dans ce troisième album tout carton, on part à la recherche de la doudou qui s’est égarée parmi les animaux. A-t-elle voulu protéger madame la girafe des rayons du soleil ? Sert-elle de foulard au flamant rose coquet ? Les hypothèses rigolotes s’enchaînent. À chacune d’elles, les enfants prennent plaisir à évaluer si elles sont plausibles.

De plus en plus, j’intègre de l’interaction dans mes livres, surtout dans mes tout-carton. [...] Les parents peuvent poser des questions aux enfants. Les enfants interagissent avec l’histoire et avec les personnages. Claudia Larochelle, autrice

« Moi, je sais que c’est le type de livres que j’aime beaucoup lire avec mes enfants, parce qu’on décroche de l’histoire pour en revenir au réel. »

Parmi les albums tout carton que sa famille a beaucoup aimés, il y a La patate à vélo, d’Élise Gravel. « Je pense que c’est un grand classique maintenant. On ne se tanne jamais de La patate à vélo. Ça, c’est un livre d’interactions. »

Des jeux et une émission

L’année dernière, la doudou a quitté les pages des livres pour prendre la forme d’un toutou, d’un casse-tête et d’un jeu de société. Éventuellement, elle apparaîtra au petit écran.

« On est en développement pour une série télé. Je suis en train de la scénariser. C’est le fun », s’enthousiasme Claudia Larochelle, pour qui la doudou, « est une belle aventure qui est arrivée comme une surprise dans [sa] vie ».

Trois conseils pour faire la lecture aux tout-petits Depuis 2016, année de création de la doudou, Claudia Larochelle a souvent participé à des heures du conte, dans les bibliothèques ou les salons du livre, notamment. A-t-elle des trucs pour capter l’attention des jeunes enfants ? Oui. En voici trois. Choisir un endroit calme, sans trop de distractions autour. « On tamise les lumières. On s’installe confortablement », suggère l’autrice. Ne pas hésiter à fanfaronner et à prendre des voix différentes pour chaque personnage. « On n’est pas tous des acteurs et des actrices, mais on peut donner notre maximum pour animer le plus possible l’histoire plutôt que de garder un ton neutre et monocorde. » Poser des questions à l’enfant pour voir s’il a compris le livre. « Qu’est-ce que tu as aimé dans l’histoire qu’on vient de te lire ? Comment s’appelle le personnage ? », donne-t-elle comme exemples.

Au zoo avec la doudou Texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maira Chiodi Éditions La Bagnole Dès 18 mois

