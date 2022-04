Comment est apparu le pâté chinois ? D’où viennent les sacres ? Pourquoi les urgences sont toujours bondées ? Vous trouverez toutes les réponses (ou pas !) dans L’Histoire nous le dira — Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec, le plus récent essai de l’historien et youtubeur Laurent Turcot, à paraître mercredi.

Valérie Simard La Presse

Le succès de sa chaîne YouTube L’Histoire nous le dira a de quoi surprendre : 372 000 abonnés, des vidéos qui accumulent des dizaines, voire des centaines de milliers de visionnements. La plus populaire, une vidéo d’une durée de 2 h 44 min sur la Révolution française, a été visionnée 4,2 millions de fois ! Après avoir réalisé des séries sur la Première et la Seconde Guerre mondiale, des vidéos sur l’absinthe, la peste de Londres, la reine Victoria, la rébellion des Patriotes et même les mèmes, l’historien avait envie de plonger à grands bouillons dans l’histoire du Québec. Dans sa culture populaire plus particulièrement, et dans le style grand public qui le caractérise.

Bien qu’on retrouve dans cet ouvrage certains textes qu’il a déjà présentés dans ses vidéos, la plupart sont du contenu original, notamment ceux du chapitre sur la langue française. Il a hésité à embrasser ce sujet jusqu’à présent, le considérant comme la chasse gardée de son grand-père linguiste, Gaston Dulong. « Il est mort il y a plusieurs années et j’ai eu toute sa bibliothèque, raconte le professeur d’histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). C’est comme si je le gardais dans un coin de ma mémoire pour ne pas avoir à faire face à son œuvre. À un certain moment, je me suis dit : ‟Il faudrait peut-être que je m’y plonge.” » En sont nés des textes sur l’accent québécois, les sacres et les expressions, la querelle du joual et la loi 101.

Je me souviens

Ce qu’on mange, ce qu’on fête, les sports qu’on pratique aussi ont une histoire, parfois liée à la France et à l’Angleterre, mais parfois aussi à la présence autochtone. Ce sont les racines de cette culture populaire que Laurent Turcot a aussi voulu raconter, un peu comme pour « donner les clés du fameux ‟Je me souviens” ». « De plus en plus, on regarde ces produits culturels qui ont fondé le Québec, dit l’universitaire. Non pas comme étant un objet à glorifier, mais à comprendre. »

Ce qui m’intéressait, c’était de comprendre ce qui fait que le Québec est le Québec, au-delà de la question nationale, du patriotisme et du nationalisme. Qu’est-ce qui fait que, quand on arrive ici, on se reconnaît ? Laurent Turcot

Il ne prétend pas offrir un produit fini. « L’histoire est toujours à retravailler. Quand j’étais petit, je pensais que j’allais ouvrir un livre et tout savoir sur le XIXe siècle au Québec. Mais on se rend compte qu’il y a des versions différentes, des approches différentes. Plus tu lis, plus tu complexifies l’affaire. »

Ainsi, certains débats ne sont pas tranchés et ne le seront peut-être jamais. Et d’autres, même s’ils le sont, continuent d’attiser les passions. Laurent Turcot se l’est fait rappeler après avoir déclaré dans une chronique présentée à Salut Bonjour et à l’émission Ricardo que la tourtière n’était pas originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « La tourtière ne figure pas dans le livre parce que j’avais envie de passer un bon moment ! », lance-t-il en riant.

Ce que souhaite plus que tout l’historien, c’est d’intéresser le plus de gens possible à l’histoire. Celui qui dit être la créature des Jacques Lacoursière, André Champagne, Serge Bouchard et de tous ceux et celles qui amènent l’histoire dans l’espace public espère en amener d’autres à servir ce désir d’apprendre. À l’automne, il enseignera les rudiments du script vidéo et des balados à l’université, dans un nouveau cours intitulé Histoire appliquée. S’agira-t-il d’une première ? « Je préfère dire un des premiers », répond-il avec prudence.

L’histoire en vrac Le pâté chinois et ses légendes « Celle qui apparaît la plus fausse est celle voulant que ça viendrait des travailleurs chinois [qui ont participé à la construction du chemin de fer au XIXe siècle]. Il y en a qui pensent que le plat serait originaire de la ville de China, dans le Maine. D’autres, que c’est le Shepherd’s pie qui a traversé la frontière et auquel on a ajouté du maïs en canne. D’autres disent : ben non, c’est une version différente du hachis parmentier. Jean-Pierre Lemasson [auteur du Mystère insondable du pâté chinois] a trouvé une recette dans une communauté religieuse qui ressemble à du pâté chinois, mais au lieu des patates, c’est du riz. Peut-être qu’un jour quelqu’un va trouver un document disant : ‟Je suis l’inventeur ou l’inventrice du pâté chinois” et que le débat sera clos. Mais j’en doute. » Le mouvement antivaccin… de 1885 ! « C’est la vidéo pour laquelle j’ai reçu le plus de commentaires violents. Je l’ai publiée en septembre 2019, donc peu de temps avant que tout chie. Toute la gamique des antivax était déjà là. Au début du XXe siècle, on disait aux gens qui étaient provaccination : ‟Vous allez avoir des oreilles de vache et des cornes qui vont pousser” parce que le vaccin vient de la vache, entre autres, comme je l’explique dans le livre. En 1885 [alors qu’une épidémie de variole frappe durement Montréal], l’armée essaie de rentrer dans les maisons du Centre-Sud pour faire vacciner les enfants. Les gens se révoltent, vont attaquer l’hôtel de ville, alors qu’Honoré Beaugrand [le maire à l’époque] est alité. Il fait appel à l’armée. On est dans le 6—Janvier [l’assaut du Capitole] et dans les mouvements antivax d’aujourd’hui. Ce n’est pas que l’histoire se répète, je n’aime pas ça, cette phrase-là. L’histoire, des fois, elle rime, comme disait Mark Twain. » Le but d’Alain Côté « Je viens de Québec, donc pour moi, il était bon ! J’ai porté le gilet de Michel Goulet, le numéro 16, toute ma vie. J’étais content quand le Canadien s’est rendu en finale de la Coupe, mais on nous a arraché quelque chose quand les Nordiques sont partis. Je sais, je ne me ferai pas aimer, mais il était bon, le but. Certains ne seront pas d’accord avec moi, mais moi, je veux y croire ! » En librairie mercredi