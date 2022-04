Le Festival littéraire international Metropolis bleu revient en force cette année, pour sa 24e édition, avec une programmation directement axée sur l’actualité.

Laila Maalouf La Presse

En salles, du 5 au 8 mai, il sera autant question de sciences, d’écologie que de l’état actuel de la planète et de la société, avec des rencontres mettant l’Ukraine au cœur des discussions. Parmi la centaine d’écrivains du Québec, du Canada et de l’étranger qui participeront à l’évènement, l’écrivaine ukrainienne Oksana Lutshyshyna sera de passage à Montréal, tandis que le romancier Andreï Kourkov participera à une table ronde par vidéoconférence, en direct depuis l’ouest de l’Ukraine.

Le Festival aura également une programmation en ligne, du 28 avril au 4 mai, proposant entre autres une série de grands entretiens avec la féministe américaine Gloria Steinem, le romancier et journaliste algérien Kamel Daoud, ainsi que la romancière italienne Francesca Melandri.

Plus de 70 évènements seront par ailleurs au programme du volet pour enfants pour initier les jeunes aux mathématiques, à l’écologie et à l’astronomie. Des auteurs tels André Marois, Sandra MacMillan Dumais, Andrew Katz, Mireille Levert et Sandra Dussault iront notamment à leur rencontre dans les bibliothèques et les écoles.