Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits

Drôle de quartier

Sur le chemin du retour de l’école, une fillette observe les fenêtres qu’elles croisent. Que peuvent-elles bien cacher ? Une jungle foisonnante ? Le repaire d’un vampire ? La chambre d’un géant ? Chaque page transporte le lecteur dans des univers imaginaires, tantôt oniriques, tantôt comiques. Les illustrations en noir et blanc parsemées de fins détails sont fascinantes, d’autant plus qu’il s’agit d’un album très grand format. Un livre qui captera assurément l’attention des enfants.

À travers les fenêtres Texte et illustrations de Marion Arbona Éditions Les 400 coups Dès 5 ans

Pour le primaire

Le voyage d’une vie

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Seuls, texte de Paul Tom, illustrations de Mélanie Baillairgé

« Imagine que tu vas partir loin. Très loin. Et que ni ton père ni ta mère ne sera là avec toi lors de ce voyage. » Ainsi commence le roman graphique Seuls, de Paul Tom, qui raconte les bouleversants parcours d’Afshin, Alain et Patricia. Les trois adolescents ont quitté leur terre natale et leur famille pour trouver refuge au Canada. À travers leur courageux périple, on comprend mieux les épreuves traversées par les quelque 400 réfugiés d’âge mineur qui arrivent seuls au pays chaque année. Brillamment illustré par Mélanie Baillairgé, ce livre est l’adaptation du documentaire Seuls, réalisé par l’auteur et offert sur le site web de Télé-Québec.

Seuls Texte de Paul Tom, illustrations de Mélanie Baillairgé Éditions La courte échelle Dès 10 ans

Pour les adolescents

Aimer à la folie

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Entre le lapin et le renard – Un conte dépourvu de fées, texte et illustrations de Nathalie Lagacé

Derrière le doux lapin dont l’oiselle est tombée amoureuse se cache un renard rusé. Une bête manipulatrice et jalouse qui finit par sortir ses griffes. « Il était habile pour faire croire à l’erreur après l’horreur », écrit Nathalie Lagacé dans ce « conte dépourvu de fées », qui aborde de front la spirale infernale de la violence conjugale. L’autrice et illustratrice a créé ce livre bienveillant pour permettre aux jeunes de « démasquer le danger avant qu’il ne frappe ». Comment reconnaît-on un renard (ou une renarde) ? Des pages informatives aident à répondre à cette question. Pour vivre l’amour « sans la folie ».

Entre le lapin et le renard – Un conte dépourvu de fées Texte et illustrations de Nathalie Lagacé Éditions de l’Isatis Dès 12 ans

Bande dessinée

Silence, on enquête !

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Amanda Sparks, tome 1 – Enquête à Las Vegas, texte de Séverine Vidal, illustrations d’Auriane Bui

Fille d’une grande actrice, Amanda Sparks est obligée de déménager à Las Vegas, où sa mère tourne un film. « On part UN AN ! Et dans un des pires endroits du monde pour l’écologie », s’indigne la fillette. Une fois sur place, elle se réjouit de constater que son père, ancien militant écologiste, a un plan. Quel est-il ? Avec son ami Ben, Amanda traversera la ville pour le découvrir. Une enquête truffée d’humour qui transporte le lecteur dans des studios de cinéma si bondés que certaines pages ont des allures de « Cherche et trouve ».

Amanda Sparks, tome 1 – Enquête à Las Vegas Texte de Séverine Vidal, illustrations d’Auriane Bui Éditions Auzou Dès 9 ans

Documentaire

Tout savoir sur les gaz

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de La vie secrète des pets et des rots, texte et illustrations de Mariona Tolosa Sisteré, traduction de Laurana Serres-Giardi

Les pets et les rots. Voilà deux sujets qui captent rapidement l’attention des enfants. Ici, il n’est pas question de blagues de flatulences, mais plutôt d’informations scientifiques sur les gaz émis par les humains (et les animaux). Comment se forment les rots ? Pourquoi certains pets sentent-ils mauvais ? Ce livre aux illustrations loufoques est rempli de faits surprenants. Un exemple ? Saviez-vous qu’on a plus de flatulences en avion ? À la fin du documentaire, un jeu-questionnaire permet de tester ses connaissances.