En 1995, 850 femmes ont parcouru 200 km à pied en 10 jours pour lutter contre la pauvreté. L’instigatrice de cette mobilisation poétiquement nommée la marche Du pain et des roses ? Françoise David. Ce grand moment de sa vie a récemment été transposé en livre jeunesse sous la plume de Lisa-Marie Gervais. La Presse a rencontré (virtuellement) l’ancienne co-porte-parole de Québec solidaire et l’autrice.

Véronique Larocque La Presse

Plus jeune, Lisa-Marie Gervais adorait parler avec ses grands-mères. « Je pense que les gens plus vieux que moi ont énormément de choses à dire. […] Je trouve ça terrible qu’on n’entende pas la voix de ces gens-là qui, un jour, vont partir », a confié la journaliste du quotidien Le Devoir.

C’est dans l’idée d’assurer la passation de connaissances et d’expériences de « voix plus anciennes » que Lisa-Marie Gervais a proposé à la maison d’édition Atelier 10 la création de la collection « Transmission ». Sa particularité ? Chaque titre sera décliné en deux versions : l’une pour les adultes, l’autre pour les jeunes de 10 ans et plus.

Pour lancer la collection, le choix s’est arrêté sur Françoise David, une femme qui fait l’unanimité, selon Lisa-Marie Gervais.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les illustrations du livre jeunesse sont signées Marie-Noëlle Hébert.

Hésitation

La principale intéressée a d’abord hésité avant d’accepter ce projet. Une hésitation qui a duré le temps d’un café, et non pas des jours, s’empresse-t-elle de préciser. « Lisa-Marie est convaincante. »

Pourquoi cet instant de flottement avant de se lancer dans l’aventure ? Lorsque le projet lui est présenté en 2018, Françoise David a 70 ans. Elle fait des chroniques à la radio et est active au sein du Mouvement démocratie nouvelle, qui milite pour une réforme du mode de scrutin. « Je sais bien que j’ai un certain âge, mais, à ce moment-là, je ne me perçois pas comme quelqu’un dont le temps est venu de transmettre », explique-t-elle.

De plus, « contrairement à Lisa-Marie, je ne suis pas certaine que, pour moi, la parole des grands-parents était aussi importante quand j’étais petite », ajoute-t-elle.

Françoise David s’est donc demandé comment les jeunes à qui est destiné le livre allaient recevoir ce genre de transmission. Elle ne voulait surtout pas leur donner de leçons.

« Une histoire de vie »

Un grand moment dans la vie de Françoise David – La marche Du pain et des roses n’a rien de moralisateur. On y fait la rencontre d’une jeune Françoise David qui donne un coup de main à des mères de famille pauvres. On découvre sa passion pour les voyages. On voit naître sa fibre militante et féministe. Mais surtout, on suit le déploiement de cette grande marche des femmes qui a apporté d’importants changements au Québec, comme l’adoption de la Loi sur l’équité salariale.

« C’est une histoire de vie, finalement. Et c’est vrai que c’est intéressant de lire des histoires de vie », résume Françoise David.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Françoise David

Lisa-Marie Gervais note qu’à travers le récit de la marche Du pain et des roses, de belles valeurs sont transmises aux jeunes : l’engagement, la persévérance et la solidarité, notamment.

Il était d’ailleurs bien important pour Françoise David que le livre reflète le fait qu’elle n’a pas mené ce combat seule. « Cette marche n’aurait jamais eu lieu, premièrement, s’il n’y avait pas eu 850 femmes pour marcher 10 jours. Deuxièmement, sans d’autres centaines de femmes pour tout organiser dans les régions, et ça, très souvent bénévolement. […] Je tenais beaucoup, dans les deux livres, à rendre hommage à ces personnes », explique-t-elle.

Sur les illustrations de Marie-Noëlle Hébert, dont certaines ont été inspirées par des photos de l’époque, on reconnaît des femmes qui ont pris part au mouvement, comme Manon Massé et France Castel.

S’il y a une chose que je veux transmettre dans ma vie, c’est que c’est ensemble qu’on réussit. Françoise David

À la fin du livre, elle adresse un mot aux jeunes : « N’écoutez pas ceux et celles qui vous disent d’être réalistes, de ne pas trop en demander. Osez rêver, regroupez-vous. Vous avez le droit de vivre sur une belle planète ! L’avenir sera beau si vous le construisez ensemble. »

Questionnée sur ce message qu’elle dédie notamment à sa petite-fille Éva, elle ajoute : « C’est toujours plus facile d’identifier les problèmes. Ils sont là devant nous. Prenez la peine d’imaginer des solutions. Croyez-y et ne vous laissez pas arrêter par ceux qui vont vous dire [qu’]il faut être raisonnable. Osez rêver. »

Un grand moment dans la vie de Françoise – La marche Du pain et des roses Texte de Lisa-Marie Gervais, illustrations de Marie-Noëlle Hébert Atelier 10 Dès 10 ans