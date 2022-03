Le Québécois Delaf ressuscitera Gaston Lagaffe

Delaf, dessinateur de la populaire série Les Nombrils, a été choisi pour redonner vie à l’un des plus célèbres personnages de la bande dessinée francophone : Gaston Lagaffe. Il publiera dès le 6 avril de nouveaux gags chaque semaine dans le Journal Spirou et signera un album complet à paraître le 19 octobre chez Dupuis intitulé Le retour de Gaston Lagaffe, qui sera tiré à plus de 1 million d’exemplaires.