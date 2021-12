Littérature

Londres

Abdulrazak Gurnah reçoit son Nobel de littérature

(Londres) Auréolé du Nobel de littérature, Abdulrazak Gurnah a reçu lundi le plus prestigieux des prix littéraires pour ses récits sur l’immigration et la colonisation, lors d’une cérémonie au Royaume-Uni où le romancier né à Zanzibar vit en exil depuis plus d’un demi-siècle.