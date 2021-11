Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : la richesse des souvenirs

Simone est triste. Elle s’ennuie de son ami Coco. « Il est parti si loin et si haut qu’il ne reviendra plus », lui a dit sa maman. Malgré cela, Simone le cherche partout. Elle finit par le retrouver… dans une fleur. Le temps d’un après-midi, elle vit avec lui des aventures qui lui rappellent de précieux souvenirs. Coco où es-tu ? est un album lumineux et utile pour aborder doucement la perte d’un être cher.

Coco où es-tu ? Texte et illustrations d’Aurélien Galvan Les éditions Monsieur Ed Dès 3 ans

Pour les enfants : Saint-Élie-de-Caxton raconté aux enfants

IMAGE FOURNIE PAR SARRAZINE ÉDITIONS Extrait de La course de petits bateaux, de Fred Pellerin

Pour la première fois, Fred Pellerin donne vie aux célèbres résidants de Saint-Élie-de-Caxton dans un album jeunesse. Avec l’aide du marchand général Toussaint Brodeur, Babine, le petit enfant prisonnier dans un grand corps, participe à la course de bateaux du village. Mais alors que toutes les embarcations croisent le fil d’arrivée, celle de Babine se fait attendre. Et si le petit navire était promis à un plus grand destin ? C’est un réel plaisir de faire découvrir aux enfants l’univers rempli de poésie de Fred Pellerin grâce à cet album joliment illustré à l’aquarelle par Annie Boulanger.

La course de petits bateaux Texte de Fred Pellerin, illustrations d’Annie Boulanger Sarrazine Éditions Dès 7 ans

Pour les ados : des airs de The Hunger Games

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE Extrait de L’hiver écarlate, tome 1 — Endestad, d’Eve Patenaude

Prête à tout pour aider son frère malade, Meike risque sa vie dans des compétitions extrêmes d’escalade, où la conséquence d’un faux mouvement est la mort. Il faut dire que dans le royaume nordique d’Hinterland, la violence est partout, cautionnée par les autorités. En échange d’une somme d’argent, des martyrs acceptent de se faire rouer de coups. En abordant la fascination provoquée par la violence et le fossé entre l’élite et le peuple, la série L’hiver écarlate fait penser à The Hunger Games, voire à Squid Game. Les amateurs du genre auront hâte de découvrir la suite, prévue pour l’hiver prochain.

L’hiver écarlate, tome 1 – Endestad Eve Patenaude Les éditions Québec Amérique Dès 14 ans

Bande dessinée : au-delà des travers

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GLÉNAT QUÉBEC Extrait de la BD Les Pamal, un univers plein de défauts, texte d’Isa et illustrations d’Enzo

Pamal Spidé, Pamal Tiboss et Pamal Mèchcourte sont trois des neuf personnages rigolos que l’on trouve dans cette bande dessinée qui met de l’avant les défauts. Les enfants rient, car ils se reconnaissent facilement dans l’une ou l’autre des situations présentées dans le livre (les parents aussi). Loin de faire la morale, l’autrice Isa insiste sur le fait que derrière chaque défaut se cachent des qualités.

Les Pamal, un univers plein de défauts Texte d’Isa et illustrations d’Enzo Les éditions Glénat Québec Dès 7 ans

Documentaire : des parcours inspirants

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS AUZOU QUÉBEC Extrait du livre 15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec, texte de Catherine Ferland, illustrations de Constance Harvey

Elles se nomment Maude Abbott, Alys Robi, Jehane Benoît ou Judith Jasmin. À leur façon, elles ont changé l’histoire du Québec. Dans ce documentaire fort pertinent, l’historienne Catherine Ferland retrace le parcours de 15 femmes provenant de tous les domaines, de la musique à la médecine en passant par le droit. L’écriture au « je » donne l’impression de revivre les moments forts de la vie de ces femmes. Un livre inspirant qui nourrira les aspirations des jeunes filles (mais aussi des garçons).