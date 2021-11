Littérature

Un livre de Nadine Robert récompensé par le New York Times

Nadine Robert a eu une agréable surprise dernièrement. L’autrice et éditrice varennoise a en effet appris qu’un de ses bouquins a été sélectionné par le New York Times et la New York Public Library pour faire partie de la liste annuelle des dix livres pour enfants les mieux illustrés de la dernière année.