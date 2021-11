(Toronto) Margaret Atwood, déjà célébrée dans le monde pour ses talents d’écrivaine, notamment pour La servante écarlate, aura droit à un timbre spécial de Postes Canada.

La Presse Canadienne

La société d’État a annoncé que le nouveau timbre sera dévoilé jeudi, lors d’une cérémonie à la bibliothèque de référence publique de Toronto.

L’une des écrivaines canadiennes les plus prolifiques et décorées, Margaret Atwood a publié plus de 50 recueils de poésie, romans, essais et romans graphiques.

Elle est surtout connue pour ses représentations dystopiques de sociétés ravagées par l’oppression patriarcale et la destruction de l’environnement, comme en témoigne le classique de 1985 La servante écarlate, qui a été adapté au petit écran.

L’autrice primée devrait assister à l’évènement de jeudi aux côtés de la cinéaste Sarah Polley, qui a adapté en minisérie télévisée un autre roman de Mme Atwood, Alias Grace (1996), et de la militante féministe et sociale Ceta Ramkhalawansingh.

Parmi les autres Canadiens célèbres qui ont récemment été ajoutés à la collection de timbres de Postes Canada, citons les caricaturistes Serge Chapleau et Terry Mosher, l’autrice-compositrice-interprète autochtone Buffy Sainte Marie et le grand acteur Christopher Plummer, décédé en février.