Envie d’aller faire un tour en famille au Salon du livre ? Voici nos suggestions.

Véronique Larocque La Presse

Heure du conte inclusive avec Renée Wilkin

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse Renée Wilkin présentera son deuxième livre jeunesse, La peau étoilée d’Anicée, au Salon du livre de Montréal.

« La peau d’Anicée est métissée […]. C’est simple, mais on lui en parle trop souvent. La peau de Magalie est pâle […]. C’est simple, mais on ne lui en parle jamais », écrit Renée Wilkin dans La peau étoilée d’Anicée, album encourageant la tolérance et le respect des autres. Pour cette heure du conte, la chanteuse sera accompagnée par Leila Donabelle Kaze, qui prête sa voix au livre audio tout juste paru chez Boomerang Éditeur. Destiné aux enfants de 4 ans et plus, La peau étoilée d’Anicée est le deuxième livre jeunesse de l’ancienne participante de La voix. Une discussion avec Renée Wilkin et Leila Donabelle Kaze suivra la lecture.

Le samedi 27 novembre, à 13 h 45, au Palais des congrès

Discussion avec Sarah-Maude Beauchesne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sarah-Maude Beauchesne

L’autrice et comédienne derrière la websérie Fourchette, dont la troisième saison vient de sortir sur ICI Tou.tv, sera au Salon du livre pour discuter avec les jeunes de thèmes abordés dans son plus récent roman, Au lac d’amour. Il sera notamment question de retrouvailles et de quête identitaire. Celle qui a aussi écrit la série jeunesse L’académie (et les deux livres qui en découlent) abordera également les défis et le plaisir d’écrire pour les adolescents.

Le jeudi 25 novembre, à 13 h, au Palais des congrès

L’anxiété à hauteur d’enfant

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FONFON Simone sous les ronces, texte de Maude Nepveu-Villeneuve, illustrations de Sandra Dumais

Ludique et lucide, Simone sous les ronces, de Maude Nepveu-Villeneuve, sera à l’honneur dans une activité visant à dédramatiser l’anxiété. En plus de la lecture de l’album lauréat d’un Prix des libraires du Québec pour la jeunesse en 2020, un atelier de dessin sera donné par l’illustratrice Sandra Dumais. L’écoute collective d’un épisode de la nouvelle série balado À l’écoute est aussi au programme. « L’anxiété peut nous donner presque autant de symptômes que le plus grand et le plus épeurant manège au monde », explique-t-on dans ce complément audio. « On souhaite faire rimer histoire avec savoir », résume Charlotte Beaussier, de La puce à l’oreille, organisme derrière cette balado qui compte, pour le moment, 21 épisodes. Inspirés par différents titres jeunesse québécois, dont C’est quoi un réfugié ? d’Élise Gravel et La soupe aux allumettes, de Patrice Michaud, les épisodes, destinés aux enfants de 6 à 10 ans, abordent des sujets variés, allant des sous-vêtements à la biodiversité. À écouter, même après le Salon du livre.

Le dimanche 28 novembre, à 14 h 30, au Palais des congrès

À la rencontre des astronautes Biscuit et Cassonade

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA BAGNOLE Caroline Munger en pleine création de l’album Biscuit et Cassonade dans l’espace

Après avoir exploré Paris, New York et Londres, Biscuit et Cassonade se sont récemment rendus sur la Lune, où ils ont retrouvé leur ami Woody. Les tout-petits pourront découvrir l’aventure spatiale des deux peluches lors d’une lecture animée par leur créatrice Caroline Munger. Comment a-t-elle réussi à amener ses deux amis sur le sol lunaire ? La photographe dévoilera les secrets derrière quelques-unes de ses mises en scène. Elle présentera aussi les nombreux accessoires et décors miniatures qu’elle conçoit elle-même pour ses livres. Par ailleurs, Biscuit et Cassonade seront prochainement en vedette dans une nouvelle websérie sur le site de Télé-Québec.

Le samedi 27 novembre, à 9 h 30, au Palais des congrès

La bande dessinée décortiquée

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL QUINTIN Les Phylacterribles, tome 1 – Le grimoire secret, d’Alex S. Girard et Rig

Une passion pour la bande dessinée ? Les jeunes de 10 ans et plus sont invités à créer leur propre œuvre grâce aux conseils prodigués par l’artiste pluridisciplinaire Alex S. Girard qui, en plus d’être bédéiste, pratique la sculpture sur neige et sur sable. L’auteur et illustrateur de la série Les Goblards décortiquera toutes les étapes de production d’une bande dessinée, de l’idée brute au produit final. Alex S. Girard et son collaborateur Rig viennent d’ailleurs de lancer la série Les Phylacterribles, une bande dessinée qui présente l’apprentissage du dessin à travers la fiction. Dans le tome 1 – Le grimoire secret, les lecteurs reçoivent notamment des conseils pour dessiner des rats, des flammes et un Minotaure.

Le jeudi 25 novembre, à 10 h 15, au Palais des congrès