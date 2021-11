Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Laila Maalouf La Presse

Lancement du concours BookTube Livre-toi

La comédienne Zeneb Blanchet et le rappeur et comédien Samian invitent les adolescents âgés de 12 à 17 ans à réaliser une vidéo sur leur livre québécois ou franco-canadien préféré dans le cadre du concours BookTube Livre-toi. Les deux porte-parole ont mis en ligne cette semaine une vidéo dans laquelle ils parlent d’un livre qu’ils ont adoré. Le concours, qui en est à sa cinquième édition, est une initiative de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). La date limite pour participer est le 31 mars 2022.

Expozine de retour en présentiel

PHOTO FOURNIE PAR EXPOZINE La foire bilingue Expozine réunit près de 300 éditeurs, auteurs et artistes autopubliés d’ici et d’ailleurs.

C’est en fin de semaine qu’a lieu la 20e édition d’Expozine, une foire bilingue de livres qui réunit près de 300 éditeurs, auteurs et artistes autopubliés d’ici et d’ailleurs. L’évènement qui a eu lieu en virtuel en 2020 est l’occasion de dénicher romans inédits, livres rares, objets littéraires subversifs, zines poétiques ou politiques et bandes dessinées. On peut aussi rencontrer de nouvelles voix littéraires, francophones et anglophones, et découvrir les nouveautés de maisons d’édition comme Les Éditions de l’Écrou, L’Oie de Cravan, Poètes de Brousse, Lux, La Mèche et Pow-Pow.

Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h, à la Société des arts technologiques (SAT). Entrée gratuite (18 ans et plus seulement).

Les Éditions Perce-Neige fêtent leurs 40 ans

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La traduction française d’Océan, par Georgette LeBlanc, a remporté le prix du Gouverneur général en 2020.

En quatre décennies, la maison d’édition Perce-Neige, fondée à Moncton, a publié les œuvres de voix acadiennes émergentes comme Caroline Belisle, Sébastien Bérubé, Mo Bolduc, Jonathan Roy, Joannie Thomas et Gabriel Robichaud, ainsi que celles d’auteurs revenus au bercail, de Suzan Payne à France Daigle, en passant par Georgette LeBlanc (lauréate en 2020 du prix du Gouverneur général pour sa traduction d’Océan). Les Éditions Perce-Neige seront notamment au Salon du livre de Montréal pour faire découvrir leur catalogue et souligner ce 40e anniversaire.

Un premier Salon du livre LGBTQ+ en décembre

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’actrice et autrice Gabrielle Boulianne-Tremblay fera partie des invités d’honneur du premier Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre 2LGBTQIA+.

Une semaine après le Salon du livre de Montréal, le tout premier Salon du livre de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre 2LGBTQIA+ se tiendra les 4 et 5 décembre au théâtre La Comédie de Montréal. Yannick Villedieu, Gabrielle Boulianne-Tremblay et Kama La Mackerel en sont les invités d’honneur, alors que les drag queens Barbada de Barbade et Uma Ghad présenteront chacune une heure du conte. Conférences et discussions sont aussi prévues avec Nicholas Dawson, Samuel Larochelle, Magali Guilbault-Fitzbay, Pascale Cormier et Chris DiRaddo. L’évènement organisé par Fierté littéraire sera en formule hybride, et les rencontres littéraires seront donc également diffusées sur YouTube et Facebook.

Diane Obomsawin reçoit le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Diane Obomsawin a reçu le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2021 pour Le petit livre pour les géants.

La cinéaste d’animation et bédéiste Diane Obomsawin, dite Obom, a reçu le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2021 pour Le petit livre pour les géants, publié aux éditions Comme des géants. Ce grand imagier de 600 mots, dont certains sont en abénakis, est le plus grand album tout carton québécois publié à ce jour – de la taille d’un enfant de 2 ans ! – et a été un coup de cœur unanime pour le jury. Les autres finalistes étaient Comme un ouragan, de Jonathan Bécotte (Héritage), Mon chien-banane, de Roxane Brouillard et Giulia Sagramola (Les 400 coups), Le grand méchant loup dans ma maison, de Valérie Fontaine et Nathalie Dion (Les 400 coups), et Colle-moi, de Véronique Grenier (La courte échelle).

Un prix pour le roman Pas dire

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Pas dire, de Baptiste Thery-Guilbert

Pas dire, de Baptiste Thery-Guilbert, s’est vu décerner le Prix du roman gay 2021, dans la catégorie Roman court, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 12 novembre, à Paris. Paru le printemps dernier dans la collection Sauvage d’Annika Parance Éditeur, Pas dire raconte l’histoire d’une relation violente à la fin des années 1980, sur fond d’épidémie de sida. Il a été choisi parmi plus de 80 titres en lice. Le Prix du roman gay a été créé en 2013 par les Éditions du Frigo pour récompenser des œuvres de langue française qui s’inscrivent dans un courant littéraire « d’inspiration homosexuelle masculine ».