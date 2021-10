Il a beau être classé comme un thriller, ce nouveau titre de Jo Nesbø n’entre pas tout à fait dans cette catégorie et fait plutôt classe à part.

Laila Maalouf La Presse

C’est un drame psychologique, familial, construit de façon à maintenir le suspense – un suspense insoutenable qui nous hante pendant des jours. Mais c’est surtout un incroyable roman, sans doute le meilleur de l’auteur norvégien à ce jour, qui rend hommage à cette profondeur dont il est capable et qui a fait de ses romans policiers d’aussi grands succès.

Dans un petit bourg de Norvège, en montagne, Roy assiste au retour de ce frère prodigue qu’il n’a pas vu depuis 20 ans. Peu à peu, les lourds secrets de la famille refont surface, et c’est un douloureux deuil du passé qui s’amorce. Les vieilles tragédies en engendrent de nouvelles, inéluctables, et enclenchent une spirale infernale. Si l’histoire de ces deux frères est intensément prenante, c’est toute la réflexion de l’auteur sur la vie qui nous foudroie et en fait un roman tout à fait sublime.